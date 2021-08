“Tenemos inflación porque nadie quiere soltar la maquinita”

El pre candidato a diputado de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, Martín Tetaz, habló de varios temas esta mañana en el aire del programa “Bahía Hoy”, por LA BRÚJULA 24.

Primero, el economista fue consultado sobre el gasto público en la Argentina. “Me gusta la discusión sobre la deuda porque permite poner el foco en el verdadero problema que es el déficit. Lo que genera alguna confusión cuando se muestran las cuentas es porque uno puede tomar distintas formas de deuda y así se esconde alguna manera parte del déficit que acumuló”.

Y explicó: “La realidad es que si uno en su casa gana 100 mil y gasta 100 mil no tiene deuda, el problema es cuando se gastan 120. Así crece la deuda todos los años. Si queremos buscar a los responsables hay que buscar a los que recibieron superávit y entregaron con déficit, que fueron los que causaron que la deuda esa empiece a crecer”.

Consultado por los gobiernos de Cristina o Macri y su relación con ello, dijo que “es muy simple, si Cristina hubiera entregado como recibió, con superávit gemelos, no hubiera ninguna deuda, porque ella se unió a una economía que estaba creciendo y en donde el Estado era más austero, que recaudaba 100 y gastaba 98. El problema es que entregó con déficit y eso es como una canilla abierta que va llenando la bañadera”.

“Macri empezó a cerrar la canilla del déficit, pero esto es como pasa en una casa, si se empieza a cerrar la canilla de la bañadera, se va a seguir llenando hasta que se cierra del todo. La deuda creció con Macri, obviamente, hasta que terminó de cerrarla que fue recién en el último año”.

“Este Gobierno emitió tres billones de pesos de plata contante y sonante, y para que no genere hiperinflación fue sacar todos esos pesos con Lelic, que devengan un interés. Entonces, lo que hizo fue esconder el proceso de endeudamiento dentro del Banco Central y eso hace que mire para otro lado y diga que la deuda pública no creció, pero no es así porque hay una bomba de Lelic”.

“Hay muchas formas de maquillar, como tomar los dólares del BCRA y dejarle un pagaré como hizo Cristina, colocar deuda afuera como hizo Macri, o al BCRA como está haciendo Alberto. Y después eso se puede medir en dólares corrientes o porcentaje del PBI, mil formas de hacerlo. Pero lo concreto es que se está gastando más de lo que se gana. El problema de fondo, el cáncer de la Argentina es que gasta 120, pero tiene 100 nada más”.

Inflación. “No quieren soltar la maquinita de hacer billetes, nadie está dispuesto a ponerle el cascabel al gato. La cuenta es simple, casi dos billones de pesos es lo que tiene hoy el público en billetes y monedas. En diciembre de 2019 cuando empezó Alberto ese monto era 895 mil. Hay un billón de pesos más, se duplicó. ¿Cómo no va a haber inflación acumulada?, el Gobierno es como que pone la calefacción de la casa a pleno y después prende el split para enfriarla. Después se la agarran con el empresario de la carne o el textil”.

Economía. “A mí me encanta estudiar la historia de las políticas económicas en el país, y ya hubo procesos similares a este. Entre el 52 y el 55 tuvimos un 200% de brecha durante 3 años seguidos, después hubo un golpe de Estado y la corrección recién la hizo Frondizi en el 59”.

“Cuando uno mira a Venezuela, que tiene una hiper por supuesto, el poder político resiste y no se ve una explosión social. Da la sensación, lamentablemente, de que esto puede se deteriorar aún mucho más. Mientras todo va siendo gradual el deterioro es como la fabula de la rana, que la van calentando despacito y no se da cuenta”.

Elecciones. “Los radicales vamos con –Facundo– Manes, que es un proyecto nuevo que está creciendo mucho. No nos preocupa que también le vaya bien a Santilli porque en definitiva van a ir los dos. A nosotros nos gustaría que se ordenen las listas con Manes primero en la Provincia y María Eugenia en la Capital, pero eso lo va a decidir la gente. Finalmente, la batalla final será en noviembre y ahí vamos a estar todos juntos. Lo que hay que resaltar de la figura de Manes es que por primera vez en muchos años el radicalismo tiene un candidato competitivo”.