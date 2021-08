Irónico comentario de Tinelli sobre el bailarín de Marengo luego de su terrible caída

Rocío Marengo estuvo en pleno ensayo con sus bailarines y sufrió un fuerte accidente que hizo peligrar su aparición en el duelo de La Academia. Tras el posteo de Ángel de Brito que daba a conocer lo sucedido a la bailarina, Rocío compartió en sus redes respecto al accidente y subió un video en dónde se veía el momento exacto de la caída.

Este hecho hizo dudar tanto a la bailarina como a los coach respecto a la posibilidad de presentarse al duelo, poner un reemplazo o ir a los teléfonos, ya que es conocido el pensamiento de Rocío respecto al uso de reemplazos en el certamen.

De todas formas la bailarina se hizo presente en el programa para presentar la performance junto a sus tres bailarines, vestida de negro, la mediática aclaró que fue un accidente y que puede sucederle a cualquiera en el afán de hacer cosas nuevas que agraden al jurado.

Marcelo, le preguntó respecto al accidente y ella aclaró que aunque tiene dolores iba a bailar igual. “No me lastimé pero si te digo que estoy con el cuerpo al cien es mentira, me duele pero tengo ganas de bailarlo”, declaró Rocío. “Bueno me encanta” respondió Marcelo.