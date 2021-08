Un Pitbull casi se come a su perrita y dice que “lo largaron a propósito”

Samanta vive en el barrio Villa Harding Green y está pasando un mal momento. Está angustiada por la salud de su pequeña perrita Cony, que a duras penas está recuperándose del ataque de un Pit Bull.

Pero la situación es más grave de lo que parece, porque según asegura todo fue ocasionado a propósito por una vecina en calle Malharro al 3900. Incluso cuenta ya había recibido amenazas por parte de esa mujer.

Así lo comentó en diálogo con el móvil de LA BRÚJULA 24: “Ese día yo salí a pasear con mis dos perros, Gilo y Cony, que los tengo desde hace un tiempo. La verdad es que yo necesito sacarlos a pasear a los dos porque son muy activos. Pero hay unos vecinos que me dejan siempre el perro afuera, y ya vinimos con mi esposo a pedirles encarecidamente que lo guarden porque a él ya lo ha mordido en una oportunidad”.

Y agregó: “Veníamos con esa lucha de hace un tiempo y ese día me vieron pasar, salí con una paleta para no intimidarlos tanto, pero me esperaron en la puerta. La dueña vino a decirme que no insista en pasar por ahí, ella ya me venía amenazando, y en el momento que me dice eso se me lanza el Pit Bull”.

“Yo a los míos los tenía atados como corresponde. Cuando me la atacó a Cony empecé a pegarle desesperada, aunque sin resultado. Dos chicos que pasaban con un auto se bajaron y empezaron a zamarrearlo para que la suelte. Quedé en shock, me levanté y a los segundos la agarré, pero me la había masticado toda”, recordó con bronca.

Y manifestó que después de lo ocurrido, su mascota “no caminaba, parecía que había quedado paralítica. Ya me había amenazado con soltarme el perro -la dueña-, pero la verdad es que no lo esperaba. La respuesta de esta gente es que ellos pueden sacar a su perro dónde quieran y que yo no pasara con un palo en la mano porque era amenazante”.