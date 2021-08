JAF en el Instagram Live de La Brújula 24

“Permitiré que sea mi instinto, el que guíe mi destino, de aquí en más”. La frase, que pertenece a una de sus canciones, es en realidad un resumen de su trayectoria.

El autor es JAF, Juan Antonio Ferreyra. El rockero encendido y el excelso baladista; el ex integrante de Riff, un símbolo de nuestra música y el rock argentino; elegido, por ejemplo, para abrir shows de Eric Clapton y Joe Cocker. Dueño de una voz privilegiada e inconfundible y una destreza emocional única como guitarrista, no deja de sorprender con su energía que parece acrecentarse con el paso del tiempo.

Definitivamente mantenerse vigente y en forma durante casi cinco décadas como músico y cantante no es producto de la suerte: “hago deporte, como lo más sano posible y así me permite hacer más de 90 mil kilómetros cada año”, comenta. El artista sabe de lo que habla y no esquiva los temas que supieron ser tabú: “los excesos están al lado tuyo. Los vi muy de cerca, pero siempre tuve muy en cuenta las consecuencias y obré con esa idea siempre en mente”.

Si bien es cierto que su paso por Riff junto al inolvidable Pappo fue un capítulo clave en su carrera, JAF logró por mérito propio y coherencia artística un reconocimiento popular que, no obstante, también supo de momentos difíciles. En 1997 y en pleno éxito, se vuelca a la producción independiente por diferencias con su sello discográfico para luego lanzar su disco “7”. El cantante recuerda: “por primera vez en mi vida me tuve que endeudar, y tarde mucho en recuperarme. Ser artista independiente es muy difícil, muy dificultoso”, pero aclara que “lo más positivo es que no tengo jefe. Eso es maravilloso, porque no tengo que responderle a nadie que esté arriba mío”.

Referente ineludible del rock argentino y con más de treinta años como solista, hoy desde las 19.15 horas, JAF será el protagonista en el Instagram Live de La Brújula 24 [email protected]; un diálogo imperdible con un músico que es más que un “Hombre de Blues”.