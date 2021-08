Marcelo Gallo Tagle: “Los políticos no pueden resistir un archivo, nosotros sí”

Con motivo del 90 aniversario de la creación de la Cámara Federal bahiense, Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados, pasó por la ciudad para llevar adelante una serie de encuentros.

Esta mañana, en tanto, estuvo en el piso de La Brújula 24 y mantuvo un mano a mano con el periodista Germán Sasso, en el que abordó varios temas. Primero, a modo de análisis, refirió que “en lo que hace a la función, lamentablemente tenemos una presencia cada vez más firmes para defender esos avasallamientos que está sufriendo la Justicia por parte del poder político”.

“Para hablar del más reciente, cuando se habla de si los jueces deben tener un mandato como los legisladores, como dijo el Presidente. Ese tema no nos preocupó desde lo personal, nos preocupó más el impacto que generó en la gente. No nos genera preocupación en sí porque un cambio así implica un cambio constitucional que es inviable. Nos generó mucha molestia lo que esto genera en la imagen en la gente”, apuntó el profesional.

Los integrantes de la Cámara Federal bahiense, Pablo Candisano Mera y Leandro Picado, junto con Marcelo Gallo Tagle.

Y habló de la imagen negativa de la Justicia. “Es en parte generada por nosotros, pero el grueso de esa mochila no nos corresponde. El tema pasa por hablar del mandato y de los privilegios. El cargo perpetuo no es una garantía para el magistrado, es una garantía para el ciudadano porque una causa que puede llevar un tiempo de investigación, puede generar por ejemplo que el temor al vencimiento del mandato genere un cambio de actitud o por ser una persona idónea ganes la garantía de no renovarlo”.

“Hoy veo, por suerte, una actitud de los jueces totalmente fuerte, como que ‘si me quieren llevar puesto que lo hagan’, de no sometimiento el poder político. El que ejerce esta función lo hace con vocación y pasión, que va mucho más allá de los privilegios que nos endilgan y no son tales”, dijo.

Más de Marcelo Gallo Tagle

Jubilaciones de privilegio. “Es un régimen especial, pero hay 70 o 75 en todo el país y solo se metieron con el nuestro. Cuando lo presentan en el Congreso hablan del déficit que genera el régimen judicial. Y esos números no los presentaron y tuvimos que hacer la auditoría. Eso no existía, mintieron para poder instalarlo”.

Denuncias de ‘Lawfare’. “Los políticos no pueden resistir un archivo, pero nosotros sí. En vez de obstaculizar una causa con recusaciones, terminemos la investigación, demostremos lo poco serio de esa denuncia. Es la mejor manera de salir indemne y mostrar a la ciudadanía la falsedad de la denuncia”.

Cobertura de cargos. “A veces se especula mucho, pero lo que nos preocupa en este período es que no puede ser que la Justicia sea tapa de los medios por los ataques de la política cuando hay otros temas mucho más graves. No digo que nos expongan, estamos todos abiertos a trabajar”.

“En cuanto a la cobertura, todo este proyecto que esta trabado en el Congreso es una propuesta absolutamente incorrecta que le podría costar una fortuna al país, porque no se hizo un estudio y se quieren crear juzgados donde no es necesario. Por quedar bien con algunos gobernadores se les tiró juzgados donde no era necesario”.