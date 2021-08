El picante consejo sexual de Rocío Marengo para Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés

Luego de la festejada propuesta de Agustín Sierra y Fiorella Giménez, salieron a la pista de ShowMatch para probar suerte con la cumbia Rocío Marengo y Nacho Pérez Cortés. “Ya me estaba por retirar de los medios porque no daba para más, ya con el koala no podía robar, se me acabaron los recursos. Pero, me encantaría ser conductora de un programa de LaFlia. Me adapto a todos los formatos. Me encanta cocinar, hacer manualidades… Tengo todas las tardes libres”, propuso la modelo, en la previa con Marcelo Tinelli.

Además, le recomendó a Guillermina Valdes que abra alguna vez un ritmo de “La Academia”. “No sabés lo bien que le hizo a mi pareja. Mejoró sexualmente. Él está contento, yo estoy contenta. Bailando liberás endorfinas”, explicó. Y sorprendió a la jurado con una pregunta picante: “¿Ustedes cómo están?”.

“Nosotros estamos bien. El problema es que él -por Tinelli. su pareja además conductor y productor del programa- me inhibe. Por eso no hice nada en la pista desde que estamos juntos. No vengo tan livianita como vos”, respondió Valdes. “¡Pero vos sos la dueña!”, replicó Marengo. “No! Yo no soy la dueña. Igual, yo libero endorfinas entrenando. Tengo otros recursos”, retrucó la modelo.

Luego de ver bailar a la pareja, el primero de los miembros del jurado en dar su devolución fue Ángel De Brito (3). “Rocío se perdió. La vi desconcertada. No la vi tan segura como otras veces. La coreografía me dio un poquito vintage, como del 2010. No sé si lo van a repetir en el duelo, pero no me gustó”.

“¿Pudieron ensayar? Tenía un nivel esta pareja que hoy se pinchó. Hubo perdidas en los enlaces, Rocío arrancó muy arriba, pero para el final ya no daba más. Se vio más sucio, más desprolijo que lo que muestran habitualmente, daba la sensación de que ella se perdía y Nacho la salvaba”, coincidió Pampita Ardoahin, dueña del voto secreto durante esta ronda de cumbia.

“Venimos cansados por el caño y el ‘súper duelo’, pero estamos felices de estar acá”, explicó Marengo. Y disparó: “Ahora ingresan parejas nuevas que no tienen nuestro cansancio. Queremos que el jurado vea que ellos vienen con un aire que nosotros no tenemos. No quiero ser la piedra en el zapato del reality, pero es una realidad”.

“Ustedes fíjense qué pueden hacer para reciclar la energía. Es verdad que el cuerpo pasa factura, pero ya están en training, ya se aprenden más rápido las coreografías. No fue la mejor versión de este equipo”, concluyó Ardohain.

Valdes (5), por su parte, indicó: “¿Qué problema hay que vengan otros si no hay otra como vos? Vos tenés un encanto que nunca vi acá. Sos una gran jugadora del reality y venís bailando muy bien. No pongas tanta energía en los demás, porque todos te queremos ver. Sentí la coreo como muy planchadita, como que no arrancaba. Incluso a Nacho no lo vi brillar tanto, y él siempre nos deja sorprendidos”.

“Los participantes nuevos no tienen los 4 meses de training que tienen ustedes. Es verdad que Rocío venía mejorando ritmo a ritmo y hoy noté energía como de pasada, no de que venía a darlo todo. Es un ritmo amable la cumbia, para divertirse, y Rocío estaba más tensa. No pudo explotar. Por ahí, la cumbia era medio vintage, pero a mí me gusta lo clásico. Lo que vi fue falta de definición en los brazos y se sintió un retroceso. Hoy no me encantó, no fue la Rocío que venimos viendo”, sumó Jimena Barón (5).

“En casi todos los trucos la llevó Nacho como pudo. La vi torpe y repitieron un truco que ya hicieron cuando Rocío imitó a Raffaella Carrá. No vi cumbia. Estuvo difícil”, cerró Hernán Piquín (4).

Fuente: La Nación