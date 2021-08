La columna de la Ubfal: llega el final del programa de Carina Zampini

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, resume las principales novedades del mundo del espectáculo, en una noche donde el programa de Darío Barassi y el de Jorge Lanata subieron sus números de domingos anteriores superando los 10 puntos de rating, contra los 11 de Lizy Tagliani y los 17 de La Voz Argentina, en otro fin de semana donde los números le fueron esquivos a Juana Viale.

A continuación, la síntesis de los temas salientes en el programa “Vive Cada Día”

“Por decisión de la productora, BoxFish y también de la propia conductora del programa, Carina Zampini, el martes comienza la última temporada de El gran premio de la cocina. Este martes 10 de agosto a las 17 comienza la temporada 13 del primer reality culinario en tiempo real de la Argentina. Esta temporada además de celebrar la vuelta al jurado de Felicitas Pizarro, los participantes son exfinalistas quienes vuelven por la revancha. Solo uno de los 10 concursantes logrará conquistar al jurado y así quedarse con el trofeo y el premio de $ 450 000. Antes, este lunes, los finalistas Daiana Medina y Gonzalo Di Fonzo, se enfrentarán en su última competencia culinaria. BoxFish se quedará con ese horario para presentar un nuevo formato y Carina estaría volviendo el año que viene con otro programa”.

PRÓXIMAMENTE… pic.twitter.com/gokLifIC6i — El Gran Premio de la Cocina (@GPCocina) August 6, 2021

“El viernes nació Giorgia, hija de Ivana Icardi y Hugo Sierra, quienes se conocieron transitando el reality Supervivientes en España. Hugo Sierra ya tiene dos hijos de relaciones anteriores: una adolescente de 16 años de su primer matrimonio con Leslie Graf y un niño fruto de su noviazgo con Adara Molinero. Ivana tiene 26 años y es hermana del futbolista Mauro Icardi, por cuya fama llegó a participar del Gran Hermano VIP en Argentina, para trasladarse luego a España, donde vive su madre y sus hermanos menores mellizos (de la nueva pareja de su mamá) y donde empezó a transitar un camino de fama y trabajo de reality en reality. Sierra es uruguayo, jugador de baloncesto y personal trainer y junto a Ivana ganaron fama por la participación conjunta en el reality, donde nació este amor que ahora se transformó en una familia con la llegada de la primera hija”.

“Lastimada y todo, Karina eligió hacer el caño en la pista de La Academia y si bien no tuvo las mejores calificaciones del jurado, cumplió con el trabajo para el que la contrataron. Angela Leiva hizo todo lo contrario y pidió reemplazo. Fue Valeria Archimó, quien a pesar de ser excelente profesional recibió el 4 de Angel y el 0 de Pampita por culpa de la cantante, que no respetó el lugar donde se hizo famosa. Obviamente esto despertó una pelea entre el jurado y la participante, pero Angela, como el resto de quienes no participaron del caño, como Débora Plager, tuvieron la derecha de la producción y de las jefas de coachs. En el medio de esta tormenta de opiniones y puntajes, los fans de Karina destacaron su conducta y criticaron fuerte a Angela, quien ya sin argumentos dijo que estaba cansada y que casi se mata en la ruta”.