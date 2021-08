"Acá prometieron llenar la heladera, pero lo único que dejaron es hielo"

Recién arribados a Bahía Blanca, los precandidatos a diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires, Nicolás del Caño (PTS) y Romina del Plá, visitaron los estudios de La Brújula 24. En un imperdible ida y vuelta con el periodista Germán Sasso, en el programa "Bahía Hoy", los dos referentes del Frente de Izquierda Unidad abordaron varios temas.

El primero en tomar la palabra fue Del Caño. Y habló del "poco" clima de campaña. "En todas las recorridas que hacemos, conversando con jóvenes, obviamente vemos que mucha gente ni siquiera sabe que hay elecciones y qué se vota. Hay un descontento muy grande con los partidos tradicionales, que vienen gobernando los últimos años".

Y agregó: "Juntos por el Cambio es más de lo mismo, más allá de que ahora cambien el nombre como tratando de esconder lo que hicieron en el período de Macri. Lo quieren esconder, y sobre todo las consecuencias de su gobierno. Después el Frente de Todos llegó prometiendo cosas que no cumplió".

"En 2019, cuando suspendieron la movilidad jubilatoria, y no había pandemia. No perdamos la memoria, las medidas que tomaron como llevar el salario mínimo a niveles de indigencia es una decisión del Gobierno, no lo obligó el covid. Entonces frente a todo eso, estamos apostando a ser una tercer alternativa y marcar una agenda a través de los sectores populares", indicó.

Del Plá, por su parte, señaló que "en primer lugar, las medidas que se tomaron, la orientación estratégica, ya se vio antes de la pandemia y se fueron materializando en otras. El macrismo, zarpazo a los jubilados, llega el FDT y pasó lo mismo. En el primer semestre de este años, las cuentas fiscales dan que se llegó a cero en el déficit, pero en el medio con una desocupación creciente y comercios que cierran. Entonces uno se pregunta cómo fue posible que lo hagan".

"Todo esto con un discurso nacional y popular, pero efectivamente cuando se aprobó el presupuesto 2021, nosotros nos opusimos porque no había gastos para hacerle frente a la pandemia. Y nos contestaron que el año que viene no habría coronavirus, y acá estamos, con medidas tardías que no resuelven nada y una variante Delta que ya es una realidad".

"Un compañero me dijo el otro día que acá prometieron llenar la heladera y lo único que hay es hielo. A Vidal la llevaron a la Ciudad de Buenos Aires porque era obvio que perdía en Provincia. Nosotros tenemos una organización que se está viendo. A la juventud la quieren llevar a que vea a los supuestos revolucionarios, esta historia ya la conocemos. La juventud que está organizada y reclama lo que corresponde, no un programa de 15 mil pesos como el que presentó el Gobierno y es una estafa".

Más de los candidatos de Izquierda

Del Caño. "Los liberales decían que los salarios y jubilaciones son los que generan inflación. La emisión es la que genera inflación dicen también. Pero si vos lo tomás como único motivo, en EEUU y otros países de América Latina que han emitido mucho más que acá eso no sucedió. Acá los grandes formadores trasladan los precios del mercado internacional, porque cellos obran en dólares. Después, hay una escasez del dólar propiamente dicho, que se debe al estado de la deuda, a la fuga de capitales, a las remesas que mandan las multinacionales a las casas centrales. Es uno de los mecanismos más directos de los ajustes nominales, por eso lo primero que hay que hacer es indexar el salario mínimo a la par de la inflación, y la jubilación lo mismo".

"Siempre te dicen que quieren bajar impuestos y de esa forma le dan muchos subsidios y beneficios a los empresarios para generar empleo, lo hicieron con Macri y eso no sucedió. Nosotros estamos planteando la baja de la jornada laboral a 6 horas, fábricas como VW y Ford están haciendo trabajar más horas a sus empleados, adquiriendo tecnología para seguir explotándolos. La productividad aumentó y sin embargo la carga horaria no bajó, y los empresarios se llevan una torta cada vez más grande".

Del Plá. "No es verdad que no hay recursos, solamente entre la semana pasada y ésta se pagó al club de París. Más de 6 mil millones al Fondo desde que asumió Alberto Fernández, que decía que era una deuda fraudulenta. El problema entonces es para qué se usan esos recursos, porque lo que hay que hacer es motorizar la economía, poniéndolos al servicio del desarrollo nacional, pero hay que tener la decisión política. Todos los gobiernos que se van sucediendo son los responsables de esta catástrofe económica que estamos viviendo".

"Hay estudios que definen que hay más de 200 mil millones de dólares de capitalistas argentinos fugados en el exterior, entonces así no se puede resolver el problema de la inflación".

Del Caño. "Espert quiere el programa de Videla. Echar trabajadores estatales y privatizar todas las universidades, terminar con la educación pública. El modelo es Chile, quiere retrotraer todos los derechos laborales por lo menos un siglo. Nosotros planteamos lo contrario, ese programa es básicamente una dictadura".

Del Plá. "Espert hace esas declaraciones grandilocuentes en los medios pero no lo sigue nadie. No nos dejemos engatusar. Es un logo fantasioso el que se crea, lo llevan a los medios y dice tres o cuatro cosas, pero son colectoras del macrismo y distintos sectores del peronismo. No es que tiene una masa de seguidores atrás, eso es falso".