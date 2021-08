"Ni con la bebé de Pampita pudo levantar el rating ShowMatch"

Laura Ubfal desarrolló su habitual columna sobre temas del espectáculo en el aire del programa "Vive cada día", por La Brújula 24. Y habló de todo.

"El tema de Flor Peña tomó mucha repercusión pública, tema que surgió luego de la publicación de la lista de quienes visitaron Olivos en el 2020", recordó la especialista.

"Le hacen una opereta horrible con un hashtag terrible, olvidándose que ella tiene hijos", agregó.

El caso Peña

"Los actores somos laburantes y en ese momento a mí se me ocurrió ir a hablar con el Presidente para ir a buscar una solución” empezó explicando Flor Peña enojadísima con los trolls y antik que la atacaron en las redes por su presencia el año pasado en la Quinta de Olivos para hablar con el presidente por la situación de los actores en la pandemia.

“Tengo que salir a aclarar hoy que no soy el “gato” del Presidente, que no soy “la petera” del Presidente, yo fui a una reunión a las 11 de la mañana con protocolo y tengo que aclarar que no dependo de nadie, que llegué acá sin ayuda de nadie, qué les pasa, por qué me operan a mí durante seis días, tan poco inteligente se creen que es la gente” afirmó entre otras cosas Flor en su programa esta mañana.

[#FlorDeEquipo] @Flor_de_P respondió a los comentarios sobre la reunión que le pidió al Presidente para buscar una solución a la situación de los actores al principio de la pandemia. pic.twitter.com/0gK6Ejb8tn — telefe (@telefe) August 2, 2021

Ana fue la estrella de “La Academia”

Después de la eliminación de Mar Tarrés, Marcelo Tinelli fue hasta el camarín de Pampita, decorado por la producción con leyendas, guirnaldas y globos, y presentó a Ana García Moritán junto a sus papás.

La beba estaba a punto de dormirse y cuando Pampita la pasó a los brazos de Marcelo se quedó dormida y Carolina fue al piso a ocupar su lugar en el jurado.

Apenas se sentó, después de ser saludada y felicitada por sus colegas, Pampita dijo que estaba totalmente en contra de tanto reemplazo, ya que en la ronda de caño no bailarán ni Karina ni Angela Leiva, ni Débora Plager, entre otros que irán con reemplazo.

“Ni Hernán (Piquín) ni Pampita tuvieron reemplazos y fueron ganadores” agregó Angel de Brito, en una polémica por la que se verán en la pista a Noelia Marzol y Valeria Archimó, convocadas para este ritmo.

“Las parejas tienen muchos ritmos y poco tiempo” dijo Fede Hoppe “y no hay muchos lugares para ensayar” agregó Chato Prada.

La ronda de pole dance tuvo una apertura con tres especialistas en esta disciplina. El rating marcaba 19,2 para “La Voz Argentina” y 8.3 para “La Academia”.

Suar y Peretti se reconocen “inmaduros”

Después de mucha expectativa, finalmente armaron agenda y llegan juntos al teatro por primera vez, Adrián Suar y Diego Peretti, dirigidos por Mauricio Dayub, en “Inmaduros”.

Por ahora programaron cuatro funciones el 8, 15, 22 y 29 de setiembre para subirse al escenario de “El Nacional Sancor Seguros” para adelantar este estreno que, oficialmente, hará temporada desde enero del 2022.

