En el IG Live de La Brújula 24: Viviam Perrone, fundadora de Madres del Dolor

El 1 de mayo de 2002, en la localidad bonaerense de Vicente López, un adolescente de 14 años que regresaba de bailar, se vio obligado a huir de una patota que intentaba asaltarlo. La muerte, impiadosa, lo encontró en Avenida del Libertador y Corrientes, cuando Eduardo Sukiassian al comando de su automóvil, lo atropelló. Luego, escapó sin remordimientos. Tras varios días de agonía, el 8 de mayo de ese año, el adolescente, Kevin Sedano, fallecía.



Allí comienza otra historia repleta de coraje, resiliencia y búsqueda de justicia. Viviam Perrone, la mamá de Kevin, hizo de ese doloroso camino un compromiso con la sociedad. El 10 de diciembre de 2004, junto a otras madres atravesadas por la tragedia, fundó la Asociación Civil Madres del Dolor.



Gracias a ello, son cientos los familiares de víctimas que reciben asesoramiento por parte de las Asociación, prestando asistencia personal, jurídico-legal y psicológica a las víctimas y familiares de hechos de violencia en todo el país.



"Estoy siempre luchando para que otras personas no tengan que estar en este lugar, con una silla vacía en la mesa todas las noches", dice Viviam. Y los hechos la avalan.



Junto a las Madres del Dolor, en 2013 impulsaron por medio de una ley el registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual; en 2016, la ley que agrava las penas para los conductores que matan al volante y en 2020 la sanción de la Ley de Víctimas en la Provincia de Buenos Aires. La tarea continúa.



“Siempre decimos lo mismo, quisiéramos muy pronto tener que cerrar esta casa y que no tenga que existir más nuestra asociación, porque esto nos estaría diciendo que no hay más muertes violentas ni impunidad. Pero lamentablemente hoy aún hay mucho dolor, por eso nuestro trabajo es muchísimo", señalaba Viviam hace algún tiempo.



Hoy, 19.15 horas, en el Instagram Live de La Brújula 24 [email protected] Viviam Perrone compartirá su historia, los motivos para sobreponerse al dolor y su generosa tarea de convertir la ausencia de su hijo “en experiencia vivida que enseña a ayudar a otros”.