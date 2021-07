Argentina estuvo dos sets arriba pero no pudo ante Brasil

Argentina no pudo con Brasil en la segunda fecha del Grupo B del vóley masculino en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El equipo albiceleste tuvo una ventaja de dos sets, pero no logró mantener el buen nivel y terminó cayendo en el clásico sudamericano por 3-2 con parciales de 19-25, 21-25, 25-16, 25-21 y 16-14.

El elenco de Marcelo Méndez tuvo un arranque realmente sólido e impuso su buen juego en los primeros dos sets. Un bache en la energía de los argentinos le permitió a Brasil quedarse con el tercero. En el cuarto, los albicelestes parecieron encontrar su mejor versión y rápidamente lograron una ventaja de 17-11. Pero la irregularidad los condenó y la Verdeamarela revirtió la manga para forzar el tie break. El desempate fue tan ajustado como el resto del partido y finalmente los brasileños se alzaron con el triunfo por 16-14.

“De ese cuarto set nos vamos a acordar todas nuestras vidas. Estuvimos 17-11 y no supimos aprovechar el momento como equipo. Estábamos controlando el partido y no pudimos mantener la calma ni la concentración, hicimos errores que no habíamos cometido hasta ese momento”, reflexionó Facundo Conte, dolido por lo ocurrido dentro de la cancha.

Luego, continuó: “Jugamos un partidazo, no hay que olvidarse de eso. Estoy contento por lo que pudimos dar como equipo en los dos primeros sets, en el cuarto y en el quinto, salvo el momento de black out con una serie de saques de Leal que nos complicó el partido. Tuvimos chances de recuperar el juego, lo alcanzamos en el tie break, pero estos equipos dan pocas chances y si no se aprovechan, se pasan. Ahora quedará reprocharnos y llorar este partido esta noche, pero mañana será otro día. Jugando de esta manera tenemos muchas chances de ganar los otros partidos”.

Argentina había debutado en la competencia olímpica con una derrota por 3-1 ante Rusia, mientras que Brasil había conseguido un contundente triunfo por 2-0 ante Túnez. El próximo partido del equipo dirigido por Marcelo Méndez será el miércoles 28 de junio a las 2.20 ante Francia en el Arena de Ariake, un escenario con capacidad para 12 mil espectadores que no cuenta con público debido a las restricciones que se impusieron en el marco de la pandemia de coronavirus.

El cuarto encuentro del conjunto albiceleste en Tokio será el viernes 30 de julio a las 4.25 ante Túnez y la participación en el Grupo B cerrará con el duelo ante Estados Unidos, el domingo 1 de agosto a las 9.45.

Fuente: Infobae