La reserva de Boca empató sin goles ante Banfield

Los juveniles de la Reserva de Boca mostraron coraje y buen fútbol y lograron igualarle sin goles a Banfield en el encuentro disputado anoche por la segunda fecha del torneo de la Liga Profesional.

El partido estuvo precedido por un sinfín de rumores y polémicas, dado que los titulares de Boca, tras quedar eliminado de la Copa Libertadores en Brasil, debieron realizar una cuarentena, por disposición del Ministerio de Salud y la Liga Profesional.

Sin embargo, apoyados por los históricos ex jugadores boquenses como el vicepresidente Juan Román Riquelme, Blas Giunta y Hugo Ibarra, los dirigidos por Sebastián Battaglia mostraron estar a la altura de la camiseta que lucieron.

Algunos de los futbolistas sufrieron el trajinar de los partidos, ya que éstos chicos jugaron en la mañana del viernes por el torneo de Reserva y poco más de 24 horas después debieron afrontar un debut en Primera División, y el martes recibirán a San Lorenzo en La Bombonera.

Al ingresar al estadio de Banfield, el vicepresidente de Boca Juan Román Riquelme, esbozó una crítica contra el presidente de la Liga Profesional de Fútbol, Marcelo Tinelli, por el hecho de tener que presentar esta noche al equipo de la reserva que viene de jugar y vencer por 3-1 a su par de Banfield el jueves pasado.

"Estamos acá porque representamos la historia del fútbol argentino. Nunca vamos a hacer el papelón tan grande de no presentarnos. Nunca vamos a dejar que el nombre de nuestro club salga mundialmente con que no nos presentamos a jugar un partido", dijo Román en la cadena ESPN 2.

"Todo es raro. El presidente de la Liga (Marcelo Tinelli) el jueves a las nueve y media de la noche me mandó un mensaje diciendo que el sábado (por hoy) los titulares, si daban negativo el PCR, podían jugar el partido. Tinelli me dijo que iban a jugar y después me llamaron y me dijeron que no podían", agregó.

Fuente: Página 12