La columna de la Ubfal: Lali, a corazón abierto frente a una pregunta de Montaner

Laura Ubfal, periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, ofreció un completísimo resumen de las principales novedades del mundo del espectáculo en la habitual columna donde analiza la actualidad de la farándula, minutos antes de que Luis Novaresio se case con Braulio Bauab, al cumplirse 11 años de la sanción del matrimonio igualitario. El tema boda dio pie a la respuesta de una celebrity argentina sobre el mismo tópico.

Aquí, un resumen de los temas salientes en el programa "Vive Cada Día"

"'No me veo ahí' dijo Lali Espósito cuando Montaner le preguntó si alguna vez se va a casar. “Se casó mi hermana y yo no sé si me veo ahí” explicó la coach de La Voz Argentina y el tema surgió porque Lali dijo que si alguien le cantara Vuélveme a querer, como Cristian Castro, ella se casaría e inmediatamente dijo que no lo haría. Ricky Montaner se enganchó con el tema y contó que justamente él está inmerso por estos días en todos los conflictos que trae organizar un casamiento, cuando se sabe que en enero será su boda con Stefi Roitman. Su hermano Mau aprovechó para mandarle un saludo amoroso a su mujer, Sara y Lali salió del asunto con bromas varias, haciendo alusión a lo difícil de armar la fiesta, de llevar a los Montaner para que canten, y todo terminó entre risas. Lali habló muchas veces antes del tema. Por ejemplo, cuando se conoció la espectacular propuesta de casamiento de García Moritán a Pampita, Lali estaba de novia con Santiago Mocorrea".

"Este miércoles Marley viajó a Mendoza para entrevistarse con el vicegobernador Mario Amed de esa provincia y con el senador Julio Cobos para su reality de Paramount Plus que gira alrededor de la vida del conductor y su hijo Mirko, involucrando el tema de la subrogación de vientre. Justamente el viaje tuvo la intención de hablar sobre el asunto, porque fue el senador Cobos quien presentó en el Congreso un proyecto de ley en este sentido. Tanto Marley, como Flor de la V, Luciana Salazar, Ricardo Fort, Topa y Flavio Mendoza, entre muchos, tuvieron que recurrir a contratar una subrogación de vientre en los Estados Unidos, porque en la Argentina no hay una ley que ordene el tema. Pero de hecho, en nuestro país, son muchos los casos de subrogación que se hacen entre amigos y a veces por dinero, sin que el tema esté legislado. Por eso es interesante el apoyo de Marley al proyecto de ley de Cobos para que el Congreso trate el asunto y finalmente haya una Ley de Subrogación de Vientres en nuestro país".

Marcela Tauro está convencida de que su conductor histórico, Jorge Rial, va a volver a tomar el mando de Intrusos, el programa de los mediodías de América y así lo dijo en nota por Radio de la Ciudad. La teoría la tiene solo Marcela, porque ni el canal ni sus conductores actuales, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, piensan como ella que Rial regresará para retomar ese formato. De hecho, por estos días, los tuits de Rial contra varios programas del canal, relacionados tanto a la llegada de Alejandro Fantino a la noche como a Karina Mazzocco a las tardes, no cayeron bien en la empresa televisiva y sobre todo en su gerenta de programación, Liliana Parodi. Una opción es que recale en Intratables. Son varios los temas que tiene que resolver América por estas horas, como el caso de Marcela y su reingreso a algún programa del canal o no; y hacia setiembre reorganizaría su tarde-noche cuando Pamela David llegue con su ciclo de entretenimientos (serán preguntas y respuestas) a las 19 horas, moviendo de su horario a Polémica en el Bar".