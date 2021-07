"Hay quienes con los muertos hacen el negocio de dividirnos"

Alberto Fernández encabezó hoy un acto con fuerte tono de campaña el día después de conocerse que la Argentina superó la barrera de los 100.000 muertos por coronavirus. Fue el último orador de la reinauguración de una planta cloacal de Aysa, en Guernica.

“Argentina no pasa su mejor tiempo, en un mundo que se ha enfermado” dijo el Presidente. “Estamos en duelo, porque todos y todas perdimos a alguien. Hay quienes, con esos muertos, hacen negocio, el negocio de dividirnos”, apuntó. En una nueva critica al ex presidente Mauricio Macri, Fernández sostuvo que “alguien me dijo que mueran los que tengan que morir, pero trabajamos para poner a la salud en el lugar que había que poner, recordemos que el Ministerio de Salud no existía”, fustigó. El gobernador bonaerense Axel Kicillof, el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis, y el propio Massa lo escuchaban a pocos metros.

Los acompañaba la titular de Aysa, Malena Galmarini, en el municipio Presidente Perón que maneja la intendenta Blanca Cantero, una antigua adherente del massismo. En ese marco, en el que Sergio Massa jugó “de local”, y acompañado por la primera plana del Frente de Todos, el presidente llevó a cabo su primer acto desde que el país superó la luctuosa barrera de los cien mil muertos por Covid.

“Escuché en campaña que los abuelos me decían pago la luz o los medicamentos. Hoy pueden pagar ambas cosas”, afirmó el Presidente en defensa de su gestión, una defensa que incluyó menciones al IFE, la deuda con bonistas. “Los que llevaron al país al default nos explican como salir de la miseria”, dijo en crítica a la oposición. Incluyó en las críticas, sin nombrarlos, al ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio, hoy pre-candidato en Entre Ríos, “que dejó sin repartir 14 mil viviendas”, y a Martín Tetaz, por elogiar los créditos impulsado por la gestión Cambiemos.

“Macri y Vidal son los que menos hicieron en cloacas, en obras”, dijo un rato antes Kicillof. “El discurso de ellos se chocó con la realidad. Nada para la gente, todo para la timba financiera, así transcurrió su gobierno”, dijo el gobernador. “Alberto, estuviste al lado de cada argentino, y no le faltó a nadie una cama o un respirador”, lo elogió el gobernador, y prometió “la reconstrucción” post Covid “sin Macri y sin Vidal, que ya se fue”.

Fuente: La Nación