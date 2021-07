El baleado por su suegro en el barrio Universitario recibió el alta

Federico Ignacio Carreño recibió el alta médica en las últimas horas, luego de casi dos semanas internado en el Hospital Municipal como consecuencia de las heridas de bala sufridas en Mitre y Santiago del Estero, a manos de su suegro y a plena luz del día, en un hecho que aún conmociona a la ciudad.

Carreño abandonó el nosocomio a las 20 del lunes. La última operación a la que había sido sometido estaba vinculada con la lesión producida por el disparo en el fémur. A partir de allí, evidenció una notoria mejoría en su cuadro, al punto que en ningún momento estuvo en la terapia intensiva.

Más allá de algún tipo de tratamiento ambulatorio, ya no corre riesgo de vida. La Brújula 24 se acercó esta mañana a su domicilio, donde no pudo ser encontrado. Cabe recordar que, al menos por ahora, sobre él no pesa ningún tipo de pedido de detención.

En el transcurso de esta mañana, Aldana Frers (pareja del joven) declarará en sede de Fiscalía. Ella, tanto en la entrevista exclusiva con este medio como en la Comisaría de la Mujer, habló de los abusos sexuales a los que había sido sometida por su pareja, en la previa al hecho en el cual su padre lo hirió de cuatro balazos.