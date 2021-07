Aldana ratificó lo dicho en exclusiva a La Brújula 24

Aldana Frers llevó adelante esta mañana una declaración testimonial en dependencias de la Comisaría de la Mujer y ratificó lo que días antes había expuesto en una entrevista exclusiva con LA BRÚJULA 24.

Es por ello que se iniciará una causa contra Federico Carreño por abuso sexual, quien aún permanece internado luego de recibir cuatro disparos por parte de Gastón Frers, papá de la joven que relató el calvario.

La declaración de Aldana

"He sido víctima de abusos sexuales, estuve de novia con Federico Carreño desde hace aproximadamente un año y siete meses. El comienzo fue como cualquier relación sentimental, y luego pasó de una linda historia de amor a una pesadilla. Comenzó a celarme, a controlarme, dejé pasar por alto todas aquellas advertencias, cegada por lo que me parecía un amor, estaba inmersa en una relación tóxica, trabajábamos juntos en la YPF, me pasaba a buscar e íbamos al trabajo juntos. Durante el viaje me solicitaba que no hablara con ningún compañero. Con el correr del tiempo tomaba mi celular y lo revisaba. También me revisaba la cartera. Y colocaba mi foto de perfil en Whatsapp y se enojaba mucho cuando la cambiaba. Luego comenzaron los mensajes amenazadores, me insultaba por cualquier cosa, y muchas veces me amenazaba de muerte, pasó de la violencia verbal a la violencia física y sexual. Cuando íbamos juntos al trabajo, comenzaba a manosearme en mis partes íntimas, yo le decía que no, pero él continuaba tocándome, estacionaba el vehículo y me violaba, me insultaba y me decía que si me negaba me iba a integrar la lista, haciendo clara alusión a la lista de víctimas de femicidios. Me gritaba, me hostigaba, me tiraba del pelo obligándome a cometer actos sexuales contra mi voluntad. Me sentía sumergida en un pozo, tenía ganas de gritar, pero a la vez me sentía enmudecida, sentía amor y también pánico. Mi voluntad estaba quebrada. Estaba silenciada y presa de una relación tóxica, incluso hasta llegué a pensar en que era la culpable. El respeto en la pareja ya no existía. Me humillaba, me decía qué ropa ponerme, me hacía callar y me ridiculizaba delante de cualquier persona. No podía tener amigos varones, no me dejaba maquillar. Me decía que no hablara con mis padres. Me entero que el día 22 del corriente, mis padres deciden ocultar un grabador en mi mochila y al otro día escuchan cómo él me abusa dentro del vehículo. cuando escucha el audio mi madre me dice que radique la denuncia. Mi padre escucha el freno de mano del vehículo y sale, luego escuchamos unas detonaciones, salimos corriendo a la calle y vemos una pesadilla. Vemos a papá con la cara transformada, le gritamos, él parecía no escucharnos, estaba fuera de sí, jamás lo había visto actuar de esa manera, no lo reconocía. El último episodio que sufrí con Federico sucedió dentro su auto en Mitre al 700, eran las 05:00 o 05:30 horas del 22 de junio, cuando íbamos camino al trabajo. Él comenzó a gritarme para que me sacara la ropa e insistía, yo le decía que no, él me decía que no iba a ir a llevar a ningún lado, ni al trabajo hasta que yo estuviera con él. Entonces me empezó a sacar la ropa y me abusó, yo gritaba diciéndole que no. Cada vez que discutíamos, él me sacaba el celular o me prohibía que use el teléfono, siempre lo hacía para evitar que hable con alguien o simplemente para que esté solo con él. Con respecto a cuando me obligaba a mantener relaciones sexuales, la mayoría de las veces ocurría en una vivienda que estaba pegada al lado de la casa de su mamá, es una casa que está deshabitada, nunca estábamos en la casa de su mamá, sino en esa casa abandonada. No quería contar, me daba miedo. Como Federico me amenazaba de muerte por cualquier cosa, si llegaba a contar o denunciar lo que me hacía podía hacerme algo. Tenía mucho miedo de eso".