Desaparición de Gabriel Gurrea: "Hay algo turbio", dijo su mamá

Cristina Gurrea, madre de Gabriel, el hombre que desapareció la tarde del pasado 19 de mayo, habló esta mañana con el periodista Germán Sasso y aseguró, entre varias cosas, que "hay algo turbio en todo esto".

"Ya hace un mes y medio que mi hijo desapareció, todo está en la causa. Ustedes -por La Brújula 24- tiene mucha información, nosotros no tenemos más nada más", apuntó la mujer, y dijo que "yo sospecho de todo el mundo, cuando pasa una cosa así es muy doloroso. No puedo señalar a alguien, pero sí hay algo turbio en todo esto".

Consultada sobre Pamela Antunez, la ex pareja de su hijo, explicó que "yo tenía buena relación con ella, nunca tuvimos ningún problema, pero a partir de la desaparición de Gabriel ella nunca más se comunicó conmigo".

"Incluso el lunes 24 la llamé dos veces, pero no me contestó ni se volvió a comunicar", manifestó.

Y siguió: "Yo esperaba que ella viniera y me dijera de ir a buscarlo juntas, fue la mujer de mi hijo un montón de años, no lo puedo entender. Ante una cosa así, ¿cómo puede ser que no se haya interesado en qué le pasó?, no lo entiendo".

En el caso de poder aportar alguna novedad con respecto al paradero de Gabriel García Gurrea, se puede ubicar a la policía a través de 911 o a la Comisaría Primera al 4551902.