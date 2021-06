"Tiene que operarse urgente, pero la obra social no contesta"

Rodolfo es el padre de Jonathan Zárate, el policía que sufrió un grave accidente a principios de junio y que se encuentra internado en el Hospital Penna, intentando recuperarse de las heridas.

Esta mañana, en diálogo con el móvil de LA BRÚJULA 24, mientras hace "guardia" en el hospital, relató cómo por culpa de la obra social tuvo que reprogramar una vital cirugía. Y todavía espera.

"Hice el trámite en IOMA y el martes iba a tener la operación de tibia y peroné que necesita, pero el lunes me dijeron que no habían nombrado al proveedor y se suspendió", manifestó indignado.

Y agregó: "Después me dijeron que el 6 de julio van a licitar para comprar los materiales, pero acá estamos perdiendo tiempo y los médicos me dicen que hay que hacerlo cuanto antes. Estoy esperando que me contesten de la obra social de acá y de La Plata".

Consultado respecto del estado de salud del efectivo de la Policía Local, indicó que "ahora está un poco mejor de ánimo y siente dolor en el cuerpo, no puede hablar bien. Al menos se comunica con nosotros y los amigos como puede".

"Por el momento se encuentra bastante bien, aunque a veces se decae un poco anímicamente", cerró.

Cabe recordar que Zárate, de 25 años, fue impactado por un auto el 8 de junio en la intersección de las calles Indiada y San Lorenzo, ocasionándole la pérdida de un brazo e importantes heridas.