Sufre tartamudez, la rompió en "La voz Argentina" e hizo llorar a todos

En la emisión de este domingo de La voz Argentina (Telefe) buena parte del jurado se quebró hasta las lágrimas al escuchar la historia de vida de Francisco Benítez (22), quien desde los seis años padece problemas de tartamudez pero encontró en el canto un refugio para salir adelante.

El joven vive en Colonia Tirolesa, una localidad del departamento Colón, ubicada a 27 kilómetros de la ciudad de Córdoba, y aunque en su pasado llegó al punto de "no querer estar más en este mundo" por sus dificultades en el habla, gracias a su novia, Rocío, y a la música logró salir adelante.

"Sufro de tartamudez desde los seis años, me costó un poco seguir con la vida y lo que me salvó fue cantar. Lo que no puedo decir, lo canto con el corazón para que le llegue a la gente", aseguró el participante tras interpretar la canción Todo cambia de Julio Numhauser que popularizó la enorme Mercedes Sosa (1935-2009).

Luego de conseguir que todos los jurados se dieran vuelta, y mientras Lali Espósito (29) y Soledad Pastorutti (40) no paraban de llorar, los hermanos Montaner, por Mau (27) y Ricky (30), lo elogiaron.

"Hay gente específica que Dios escoge y a ti se te nota más de lo que puedes imaginar. Creo que tú ni te has enterado todavía lo mucho que Dios te ha dado. Este programa está hecho, específicamente, para llevarle un mensaje de esperanza y amor a la gente que está viendo y lo necesita", dijo Mau.

"Y cuando alguien canta, de la manera que cantas tú, y comunica como tú cuando cantás, no hace falta que hables ni que digas más nada porque cuando cantaste dijiste todo", completó Ricky.

"Esto que estamos haciendo nosotros es tratar de convencerte para que vengas a nuestros respectivos equipos. Creo que nunca sentimos tanta necesidad de tener a alguien como vos en el equipo. Estoy con un nudo en la garganta...", comenzó diciendo la Sole.

Y siguió: "Lo que me emociona de vos es que te transformás y es algo que me pasa también a mí. Estás parado con tus manitos así (cruzadas) como quien no quiere la cosa después de habernos hecho llorar a todos y con toda esta emoción te digo convencida que vas a llegar muy lejos en este programa y en la vida".

Entonces, el jurado le pidió a Francisco que entonara otra canción y una vez más él volvió a sorprenderlos al interpretar unas estrofas de Bésame, el popular tema de Ricardo Montaner (63), quien lo acompañó arriba del escenario.

Finalmente, el concursante optó por integrar el equipo de La Sole, por una cuestión de estilo musical. "No puedo creer que no te pueda abrazar por esta maldita pandemia", le dijo popular cantante al escuchar la noticia.

Y sumó emocionada: "Creo que todos nos quedamos sin palabras, Lali se quedó sin lágrimas también. Sos para mí un ejemplo, una señal, y nos viniste a cantar una canción que necesitamos mucho en este momento... Gracias y bienvenido a mi equipo, la vamos a romper. Soy una privilegiada".

Fuente: Clarín