Turismo: cómo serán las vacaciones de invierno en Provincia

“Aquellos que quieran tomar un día en algún destino, de manera cuidada, están en su derecho de irse y descansar. Lo único que pedimos es que sea siguiendo los protocolos”, anticipó el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, y la frase fue recibida como una bocanada de aire fresco por aquellos que viven del turismo, un sector fuertemente castigado por la pandemia de coronavirus.

El diario El Día publica que, más allá de que la Provincia no tiene previsto promocionar con bombos y platillos las vacaciones de invierno -“porque la situación sanitaria no lo amerita”-, el jefe de Gabinete de Axel Kicillof confirmó que “no está restringida la circulación entre los distintos distritos, no hay ninguna restricción para ir a cualquier espacio ni está limitada la actividad hotelera, pero deberá hacerse con protocolos, y los locales gastronómicos deberán funcionar con sus cuidados”.

Consultados por este diario, desde el ministerio de Producción bonaerense insistieron en que este año “no habrá campaña” para fomentar el movimiento turístico entre el 19 y el 30 de julio. No obstante, en esa cartera confiaron que “se avanza en los protocolos preventivos” y que, como parte de esas medidas, quienes quieran vacacionar en la Provincia antes deberán tramitar su permiso en la aplicación Cuidar, la misma que funcionó en la última temporada de verano.

“Estamos en charlas permanentes con el sector”, destacaron en Producción, que recientemente anunció una partida de 500 millones de pesos para distribuir entre establecimientos privados dedicados a la cultura y el turismo de toda la Provincia. Se trata de un fondo especial que aspira a lograr la reactivación económica de museos, teatros, bibliotecas y agencias de viajes, entre otros espacios afectados por la pandemia. Un fin para el que ya se destinaron 800 millones de pesos.

Es parte de un paquete de beneficios que sin promover abiertamente el turismo tampoco lo restringirá. Pues la mejora registrada en las últimas cuatro semanas es la que permite a las autoridades bonaerenses dejar abierta la posibilidad de vacacionar en invierno: “Hay una caída importante y sostenida de la cantidad de contagios por coronavirus, una franca disminución desde los 12.008 casos de mayo. Hubo una baja del 42 por ciento y cerramos la semana con 7.016 casos”, reconoció en ese sentido el ministro de Salud, Daniel Gollan, que junto a Bianco repasó ayer la situación sanitaria de la Provincia.

DESCENSO

Este descenso en la curva del virus posibilitó, por caso, la vuelta a clases presenciales en Bahía Blanca, General Alvear, General Guido, General Pueyrredón (cuya cabecera es Mar del Plata), Monte, Ramallo, Saavedra, San Antonio de Areco, San Pedro y Tandil. Una “buena noticia” que, aunque hasta ahora no vedará la temporada de invierno, tampoco alcanza para que la Provincia promocione el receso de julio: “Todavía hay distritos muy complicados, en Fase 2 y con muchísima incidencia de casos”, admitió el jefe de Gabinete, que también confirmó que “no es necesario adelantar las vacaciones”, según se analizó semanas atrás.

UNA MEDIDA ATADA A LOS CASOS

Con todo, la temporada de invierno que se mantendría en el lapso (inamovible) del 19 al 30 de julio. De cara a esa fecha, en el Gobierno nacional consideraron como prematuro definir si habrá o no turismo y aclararon que todo dependerá de la situación epidemiológica de cada municipio.

“No es algo que podemos definir en este momento”, advirtió ayer la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y que “lo que podamos profundizar este descenso de casos va a ser muy importante para el turismo. Estamos trabajando para definirlo”.

Vizzoti aseguró también que la Casa Rosada quiere que haya turismo, “pero hay que ver la situación epidemiológica de cada departamento en función de las normativas y los riesgos. Estamos en contacto permanente con todas las provincias que tienen un impacto económico con el tema del turismo”, dijo la ministra, y admitió: “El turismo tiene un rol en la economía del país y en la salud de general de la población, en este contexto de tanto estrés e incertidumbre”.

También desde el ministerio de Producción bonaerense, que tiene a su cargo la promoción del turismo en la Provincia, se mostraron a favor de que haya vacaciones de invierno, pero ataron ese anhelo a la cantidad de casos que precedan al receso. Y a lo que defina el presidente, Alberto Fernández, el próximo viernes, cuando caduquen las restricciones vigentes.

En la Provincia recordaron que no está restringida la circulación ni la capacidad hotelera.