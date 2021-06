"Es temerario decir que hay Municipios que no declaran los casos"

El Jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, habló esta mañana con el periodista Germán Sasso, por LA BRÚJULA 24 y le respondió a Adrián Jouglard, quien afirmó que "con el criterio actual, se premia al que menos casos -de coronavirus- denuncia" y que el sistema de fases ya no sirve.

"Si el secretario de Gobierno es un hombre de la democracia que haga la denuncia penal, o que me pase la información y yo averiguo. Despotricar así, sin evidencia alguna, es poner un manto de sospecha innecesario. Que yo sepa, no hay ningún municipio que no declara casos positivos de coronavirus", apuntó el funcionario provincial.

Y agregó: "Me parece un poco temerario y liviano hacer este tipo de declaraciones. Cuando se hace una declaración sin evidencia científica tiene que mostrarla. Yo es la primera vez que lo escucho desde que comenzó la pandemia, no conozco a esa persona -por Jouglard-. Al Intendente sí y no creo que piense semejante barbaridad. Si hay algún Municipio que esconde información me gustaría saberlo".

Respecto del sistema de fases, Bianco destacó que "sigue siendo el método como desde hace un año, pero obviamente es flexible, lo hemos ido modificando. Inclusive esos cambios surgen de nuestro trabajo y de las charlas permanentes que tenemos con todos los Intendentes. El sábado, por ejemplo, estuve tres horas chateando con jefes comunales de Juntos Por el Cambio, no tengo problemas en hacerlo, es mi función, yo no tengo días libres ni me pongo a mirar Netflix a las 7 de la tarde, sigo trabajando hasta que me duermo".

Olavarria, caso testigo. "Tuvo un salto muy alto de los casos hace un tiempo. El Intendente, que no pertenece a nuestro espacio político, me pidió permiso para poner restricciones más fuertes que las de la Fase 3, y de hecho las puso y hoy tiene 58 casos por cada 100 mil habitantes, casi 10 veces menos que Bahía. Claro que sirven las medidas, pero si uno pone una fase y el municipio no controla que se cumplan, no sirve". "Cuando estuve en Bahía fui a comprar un sándwich en la esquina de la plaza Rivadavia, en un local que estaba abierto y con gente adentro, cosa que no se puede. Ni siquiera estaban las ventanas abiertas, o la puerta. Estaban haciendo todo mal, yo se lo dije al dueño, que por lo menos abriera las ventanas un poco para que circule el aire".

"Yo no ando mostrando quien soy, era un ciudadano común que fue a comprar. Después todo el mundo dice que la gente no se contagia en esos lugares. Nos cansamos de explicar que en espacios cerrados y sin ventilación, si hay una persona infectada los contagia a todos. La policía no tiene injerencia por lo que pasa adentro de los comercios, son los municipios los que tienen que controlar", apuntó.

Clases. "El punto de la educación y presencialidad implica una movilización masiva de personas y eso es lo que estamos tratando de evitar. En fase 3 eso cambia, y por lo que estamos viendo en cuanto a la evolución de casos, si eso se normaliza, el martes vamos a estar pasando a Bahía, como marca la normativa, de vuelta a fase 3. Falta un pelito nada más".

Resto de la provincia. "Empiezan los casos a incrementarse en un núcleo, que en nuestro caso es la ciudad de Buenos Aires, y después se van sumando en el interior. El virus se expande como una mancha de aceite. Ahora la mayoría de los distritos están en fase 2 y el AMBA en fase 3, y eso tiene que ver con la incidencia de casos en un lugar o en el otro. Salvo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene medidas de cuidado que se asemejan a lo que nosotros denominamos como una situación de alto riesgo epidemiológico, sus indicadores muestran que debería tener controles más fuertes. Pero eso es otra discusión en la que no me quiero meter, todo el mundo sabe cuál es nuestra posición".

Vacunación. "Estamos muy bien, ya superamos lo 5 millones de vacunados y tenemos más de 9 millones de inscriptos en la Provincia. Siguen llegando por suerte las vacunas que consigue el Gobierno Nacional y nosotros estamos trabajando para poder llevar adelante los contratos de aprovisionamiento que firmamos, uno con un laboratorio de la India y después con CanSino, cuya vacuna ya fue aprobada en la Argentina para su uso de emergencia y ahora debe terminar de tramitarse en China".

Pronóstico. "Yo soy de los que dicen que los goles se gritan cuando la pelota pasó completa la línea, no quiero hacer futurología. Lo que sí digo es que si seguimos cumpliendo los protocolos, deberíamos estar mejor en primavera. Pero también vemos que en el mundo siguen apareciendo nuevas cepas y tenemos que evitar, por ejemplo, lo que ocurre en el Reino Unido donde parecía que la pandemia había terminado y ahora están otra vez complicados. Por eso ahora hacemos un triple seguimiento sobre las personas que ingresan desde el exterior".