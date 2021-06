"Falta un 'pelito' para que Bahía vuelva a fase 3"

El Jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, aseguró que falta "un pelito" para que Bahía Blanca vuelva a Fase 3.

En diálogo con el periodista Germán Sasso, por LA BRÚJULA 24, el funcionario cercano a Kicillof le respondió a Adrián Jouglard (secretario de Gobierno bahiense) en relación a sus dichos sobre un presunto ocultamiento de datos por parte de varios Municipios. Y también habló del sistema de fases.

En tal sentido, destacó que "sigue siendo el método que utilizamos como desde hace un año, aunque obviamente es flexible, lo hemos ido modificando. Inclusive esos cambios surgen de nuestro trabajo y de las charlas permanentes que tenemos con todos los Intendentes".

"El sábado, por ejemplo, estuve tres horas chateando con jefes comunales de Juntos Por el Cambio, no tengo problemas en hacerlo, es mi función. No tengo días libres ni me pongo a mirar Netflix a las 7 de la tarde, sigo trabajando hasta que me duermo", disparó Bianco, en clara referencia al ex presidente Mauricio Macri.

Y al ser consultado por las clases, dijo que "el punto de la educación y presencialidad implica una movilización masiva de personas y eso es lo que ahora estamos tratando de evitar. En fase 3 eso cambia, y por lo que estamos viendo en cuanto a la evolución de casos, si eso se normaliza, el martes vamos a estar pasando a Bahía, como marca la normativa, de vuelta a fase 3. Falta un pelito nada más".