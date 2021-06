"Con los criterios actuales, se premia al que menos casos denuncia"

El secretario de gobierno del municipio, Adrián Jouglard, aseguró esta tarde que los sorprendió la determinación que el pasado viernes tomó el gobernador Axel Kicillof de dejar a Bahía en fase 2 y ratificó que el sistema de fases que propone la provincia ya no sirve.

"Nos sorprendió la determinación del gobierno Provincial de mantenernos en fase 2. Cuando salió el anuncio y comenzamos a ver la situación de varios municipios del Conurbano, nos encontramos con que es muy diferente a los números que tenemos en Bahía en la actualidad", explicó el funcionario en comunicación con el programa Nunca es Tarde, de LA BRÚJULA 24.

Jouglard explicó cuáles son los parámetros que utiliza el gobierno provincial para establecer la fase en la que se encuentra cada municipio. Los mismos tienen que ver con el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva y con la cantidad de casos cada 100 mil habitantes en los últimos 14 días.

"Bahía Blanca considera positivos a aquellos casos que son diagnosticados por determinación epidemiológica y por determinación clínica. Hoy en día, el 30% de los positivos que se comunican en la ciudad, se establecen bajo estos criterios. Lo hacemos porque consideramos que de esta manera se evita la propagación del virus. Nosotros no especulamos con los números. Además, hay que tener en cuenta que en octubre teníamos disponibles tres laboratorios que realizaban testeos y hoy existen 28 centros. Ahora, si uno va a utilizar estos números a la hora de tener o no determinadas afectaciones económicas, se termina premiando al que menos denuncia. Nosotros vemos a municipios que están en fase 4 que no cuentan los casos de criterio epidemiológicos o clínico", se quejó.

Ante este panorama, Jouglard reiteró que el sistema de fases ya no tiene sentido y que resulta más efectivo un sistema de aperturas y cierres.

"Para nosotros resultaron más efectivos los días de confinamiento estricto o bastante riguroso que se llevó a cabo a finales de mayo. Pero ahora hay ciertas actividades que siguen mirando cómo otras volvieron y pueden trabajar, mientras ellos siguen acumulando deudas y riesgos de un cierre definitivo", dijo.

Por último, Jouglard destacó el avance del proceso de vacunación y dijo que actualmente, entre la cantidad de personas recuperados y los vacunados, hay una importante cantidad de gente que ya tuvo algún tipo de contacto con el virus.

"El ritmo de vacunación ha crecido a buen ritmo y tenemos esperanzas de que entre este mes y el próximo queden inmunizados todos los grupos de riesgo. Nos va a llevar un tiempo más tener a toda la población vacunada con las dos dosis, pero ya tendremos cierta tranquilidad y le daremos un respiro al sistema sanitario", completó.