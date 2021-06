Argentina será sede del Mundial de Fútbol Gay

En tiempos inclusivos, el fútbol propone una buena noticia para nuestro país: en noviembre de 2024 se llevará a cabo en Argentina el 25° Mundial de Fútbol IGLFA (International Gay and Lesbian Football Asociations) y, por primera vez en la historia, será apoyado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La organización estará a cargo de Los Dogos, la institución social, cultural y deportiva, que logró trascendencia con su equipo de fútbol, mayoritariamente integrado por deportistas gays.

“Tenemos un muy buen nivel, buscamos que el equipo sea competitivo y, si bien no somos profesionales, tratamos de acercarnos a eso en cuanto a lo físico y la técnica, por eso no buscamos chicos que deseen hacer fútbol recreativo, sino jugadores que puedan enriquecer el nivel”, sostiene Claudio Blanco, actual director jefe de operaciones de IGLFA (International Gay and Lesbian Football Asociations), entidad internacional que lleva adelante las organizaciones de futbol gay, y Secretario de la Asociación Argentina de Deportistas por la Diversidad (AADD). Además, es coordinador e integrante Los Dogos y el responsable de gestionar la realización del Mundial en el país.

En 2018, Blanco ingresó a Los Dogos, la agrupación de notable exigencia deportiva, logrando un rendimiento que le confiere prestigio internacional. Su pasión por el fútbol y la camiseta lo llevaron a liderar las deliberaciones con vistas a la realización del Mundial a disputarse en el país: “Desde que entré a Dogos propuse que teníamos que hacerlo, así que me ocupé de hacer la negociación ya que, en 2007, se había hecho en la Argentina y era bueno volver a repetir la experiencia”.

La decisión estuvo en manos de la IGLFA, luego de las reuniones llevadas a cabo en Estados Unidos y una votación por unanimidad. Blanco, por ser integrante de la institución, se abstuvo de votar para no invalidar la posibilidad de la realización del importante evento en el país.

Entre las auspiciosas novedades con respecto a la tarea inclusiva, se encuentra el apoyo de la Asociación del Fútbol Argentino: “Conseguí el predio de la AFA para entrenar porque Los Dogos no tenía un lugar fijo. También entrenamos en el predio de Argentinos Juniors en el Bajo Flores”.

Desde 1997, Los Dogos ha participado en diversos mundiales y torneos regionales. En 2007, cuando la sede fue Buenos Aires, el equipo se coronó campeón del mundo por primera vez. Hoy, el plantel está integrado por 35 jugadores de alto rendimiento deportivo.

