Cuarta fecha de la Liga Plata: triunfos para Comercial, Altense, Ateneo y Velocidad

La cuarta fecha de la segunda parte de la Liga Bahiense de Básquet Plata continuó este viernes con cuatro encuentros, mientras que el choque entre Argentino y San Lorenzo debió ser postergado debido a las condiciones climáticas.

En Ingeniero White, Comercial se impuso ante 9 de Julio por 81 a 71, en un duelo entre dos equipos que llegaban separados por apenas medio punto en las posiciones.

Por su parte, Altense consiguió una amplia victoria como visitante frente a La Falda, al que derrotó por 94 a 48.

En otro de los encuentros de la jornada, Ateneo superó a Bahía Basket por un ajustado 65 a 62, mientras que Velocidad venció a Espora por 85 a 60.

La fecha había comenzado el martes con el triunfo de El Nacional sobre Sportivo Bahiense por 77 a 68, resultado que le permitió al Celeste mantener su buen arranque en esta segunda parte del certamen.

El partido entre Argentino y San Lorenzo, que debía disputarse en el estadio Ardubilio Severini, fue postergado. La tormenta que afectó a la ciudad generó inconvenientes que obligaron a suspender el encuentro.