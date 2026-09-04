Deportes
Cuarta fecha de la Liga Plata: triunfos para Comercial, Altense, Ateneo y Velocidad
Argentino-San Lorenzo no pudo jugarse por los inconvenientes que provocó la tormenta.
La cuarta fecha de la segunda parte de la Liga Bahiense de Básquet Plata continuó este viernes con cuatro encuentros, mientras que el choque entre Argentino y San Lorenzo debió ser postergado debido a las condiciones climáticas.
En Ingeniero White, Comercial se impuso ante 9 de Julio por 81 a 71, en un duelo entre dos equipos que llegaban separados por apenas medio punto en las posiciones.
Por su parte, Altense consiguió una amplia victoria como visitante frente a La Falda, al que derrotó por 94 a 48.
En otro de los encuentros de la jornada, Ateneo superó a Bahía Basket por un ajustado 65 a 62, mientras que Velocidad venció a Espora por 85 a 60.
La fecha había comenzado el martes con el triunfo de El Nacional sobre Sportivo Bahiense por 77 a 68, resultado que le permitió al Celeste mantener su buen arranque en esta segunda parte del certamen.
El partido entre Argentino y San Lorenzo, que debía disputarse en el estadio Ardubilio Severini, fue postergado. La tormenta que afectó a la ciudad generó inconvenientes que obligaron a suspender el encuentro.
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