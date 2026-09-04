Un argentino murió al caer durante una escalada en los Alpes franceses

Un argentino de 39 años murió y otro resultó herido este viernes mientras realizaban una escalada en la zona del Mont Blanc, en Francia, una de las áreas montañosas más importantes de Europa occidental.

La víctima fatal fue identificada como Gabriel Ansiaume, oriundo de Mendoza, quien practicaba escalada libre junto a un primo cuando ambos sufrieron una caída durante el descenso. El segundo argentino sobrevivió, aunque sufrió heridas que obligaron a su traslado al hospital de Sallanches, en la región de Alta Saboya.

Según medios franceses, ambos avanzaban por una pared rocosa de la Aiguille du Peigne, una conocida ruta ubicada en las Agujas de Chamonix. El Pelotón de la Gendarmería de Alta Montaña (PGHM) informó que los escaladores “resbalaron y cayeron al corredor de Papillons”.

Otros montañistas que transitaban por el sector advirtieron el accidente y dieron aviso a los servicios de emergencia. De acuerdo con la información disponible, el ascenso se había desarrollado sin inconvenientes y la caída ocurrió durante el regreso.

Ansiaume había viajado a Europa por motivos laborales y decidió aprovechar su estadía para realizar la actividad. Su primo se sumó a la excursión y posteriormente debió ser sometido a una intervención quirúrgica. Permanece internado y continúa con su recuperación.

El mendocino, conocido entre sus amigos como “Rata”, era enólogo y contaba con una reconocida trayectoria dentro de la industria vitivinícola. En los últimos años trabajaba en el desarrollo de la línea de vinos Contrabando, de Bodegas Tierras Altas, junto a Federico Vargas Arizu.

La noticia generó conmoción entre familiares, amigos y colegas. Desde su entorno profesional lo recordaron por su personalidad y señalaron: “Nos quedamos con su irremplazable calidad humana”.

Vargas Arizu también publicó una despedida en redes sociales: “Mi hermano del alma, por siempre y para siempre, luz de vida eterna”. Ansiaume tenía 39 años y desde hacía tiempo era aficionado a la escalada.

Con información de La Nación