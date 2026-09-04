Destacada C
Un argentino murió al caer durante una escalada en los Alpes franceses
La víctima fatal fue identificada como Gabriel Ansiaume, oriundo de Mendoza.
Un argentino de 39 años murió y otro resultó herido este viernes mientras realizaban una escalada en la zona del Mont Blanc, en Francia, una de las áreas montañosas más importantes de Europa occidental.
La víctima fatal fue identificada como Gabriel Ansiaume, oriundo de Mendoza, quien practicaba escalada libre junto a un primo cuando ambos sufrieron una caída durante el descenso. El segundo argentino sobrevivió, aunque sufrió heridas que obligaron a su traslado al hospital de Sallanches, en la región de Alta Saboya.
Según medios franceses, ambos avanzaban por una pared rocosa de la Aiguille du Peigne, una conocida ruta ubicada en las Agujas de Chamonix. El Pelotón de la Gendarmería de Alta Montaña (PGHM) informó que los escaladores “resbalaron y cayeron al corredor de Papillons”.
Otros montañistas que transitaban por el sector advirtieron el accidente y dieron aviso a los servicios de emergencia. De acuerdo con la información disponible, el ascenso se había desarrollado sin inconvenientes y la caída ocurrió durante el regreso.
Ansiaume había viajado a Europa por motivos laborales y decidió aprovechar su estadía para realizar la actividad. Su primo se sumó a la excursión y posteriormente debió ser sometido a una intervención quirúrgica. Permanece internado y continúa con su recuperación.
El mendocino, conocido entre sus amigos como “Rata”, era enólogo y contaba con una reconocida trayectoria dentro de la industria vitivinícola. En los últimos años trabajaba en el desarrollo de la línea de vinos Contrabando, de Bodegas Tierras Altas, junto a Federico Vargas Arizu.
La noticia generó conmoción entre familiares, amigos y colegas. Desde su entorno profesional lo recordaron por su personalidad y señalaron: “Nos quedamos con su irremplazable calidad humana”.
Vargas Arizu también publicó una despedida en redes sociales: “Mi hermano del alma, por siempre y para siempre, luz de vida eterna”. Ansiaume tenía 39 años y desde hacía tiempo era aficionado a la escalada.
Con información de La Nación
Un argentino murió al caer durante una escalada en los Alpes franceses
Tres Arroyos: quedó en libertad y lo volvieron a detener en menos de dos horas
Un reconocido periodista busca a su caniche ciego que se extravió en la zona del Boronat
Tras el anuncio por Malvinas, el Gobierno giró fondos para la base naval de Ushuaia y la Antártida
Granizo y nieve dejaron una capa blanca en Bahía
Más Leídas
-
Noticias B16 horas ago
Los portarretratos sobre los muebles quedan atrás: una tendencia de decoración gana terreno
-
Noticias B14 horas ago
Fuerte choque entre dos camionetas: un conductor borracho y dos heridos
-
Destacada A3 horas ago
Granizo y nieve dejaron una capa blanca en Bahía
-
Noticias B10 horas ago
Fuerte operativo en pensiones de calle Soler: cinco detenidos
-
Noticias B17 horas ago
La prensa británica reaccionó al discurso de Milei: críticas y preocupación por el petróleo
-
El Tiempo17 horas ago
Llegó el frío a Bahía en la antesala del fin de semana: a cuánto llegaría la máxima
-
Destacada B5 horas ago
Detuvieron al hermano del intendente de Punta Alta: lo acusan de balear a un joven en una pierna
-
Noticias B17 horas ago
Brutal agresión a un inspector de la Patrulla Urbana en Tres Arroyos