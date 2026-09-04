Fuerte choque entre dos camionetas: un conductor borracho y dos heridos

Un fuerte choque se produjo esta mañana, alrededor de las 8.30, en la intersección de Sesquicentenario y Zelarrayán, donde colisionaron una Renault Oroch y una Ford Ranger.

Según se informó oficialmente, la Renault circulaba por Sesquicentenario y era conducida por Alejandro Catalini, de 64 años, quien viajaba acompañado por Andrea Gilda Albanesi, de 62, y Rafaela Catalini, de 34.

Por causas que son materia de investigación, el vehículo impactó contra una Ford Ranger que circulaba por Zelarrayán hacia Sesquicentenario, al mando de Santiago Nicolás Torre, de 33 años.

Como consecuencia del siniestro, Catalini y Albanesi sufrieron lesiones y fueron trasladados en ambulancia al Hospital Privado del Sur, aunque se informó que ambos se encontraban fuera de peligro.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, Defensa Civil, Bomberos y personal de Tránsito, que realizó el correspondiente control de alcoholemia al conductor de la Ford Ranger.

El primer test arrojó 1,52 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que una segunda medición dio 1,31 g/l.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría Séptima y se continuaban realizando las diligencias correspondientes.