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Un reconocido periodista busca a su caniche ciego que se extravió en la zona del Boronat
Se llama Bambi y están tratando de encontrarlo desde la tarde de este viernes.
El reconocido periodista bahiense Sergio Prieta atraviesa momentos de angustia luego de que Bambi, su perro, que lleva 15 años con él, se extravió en la zona del parque Boronat la tarde de este viernes.
Bambi es un caniche negro que recientemente tuvo que ser sometido a una importante intervención quirúrgica; es ciego, padece alzhéimer y tiene poca movilidad.
De acuerdo con lo que comentó Prieta a La Brújula 24, la desaparición de la mascota ocurrió entre las 16 y las 18. No está claro si alguien se lo llevó o si la puerta de la vivienda quedó abierta y salió.
De todas formas, la búsqueda, por el momento, la están enfocando en la zona del parque Boronat y sus alrededores. Piden que cualquiera que lo vea se comunique al 291 4069411.
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