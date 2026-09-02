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Argentina no retomará por ahora las relaciones diplomáticas con Venezuela
El Gobierno condicionó una eventual reapertura de la embajada en Caracas a que haya avances concretos hacia elecciones democráticas. Mientras tanto, mantendrá abiertos los canales consulares, humanitarios y operativos.
El Gobierno nacional no prevé restablecer en el corto plazo las relaciones diplomáticas plenas con Venezuela y condicionó cualquier avance a que se concrete un proceso electoral que permita considerar restablecida la democracia en ese país.
En la Casa Rosada reconocen que el vínculo con la administración interina de Delcy Rodríguez mejoró durante los últimos meses, especialmente a partir de la asistencia argentina tras los terremotos de junio, pero aseguran que por ahora no existe un plan para reabrir la embajada en Caracas.
La postura oficial es mantener abiertos únicamente los contactos necesarios para cuestiones consulares, humanitarias y operativas. Desde Nación sostienen que puede profundizarse el diálogo, aunque sin avanzar todavía hacia una normalización completa de las relaciones bilaterales.
Argentina no tiene actualmente representación diplomática activa en Caracas. El quiebre se produjo después de las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio de 2024, cuando Nicolás Maduro fue proclamado ganador mientras la oposición cuestionó el resultado y aseguró que Edmundo González Urrutia había obtenido la mayoría de los votos.
Desde entonces, Javier Milei mantuvo una posición crítica frente al gobierno venezolano. Sin embargo, la llegada de Delcy Rodríguez a la conducción interina y el inicio de negociaciones entre sectores del chavismo y de la oposición permitieron una recuperación parcial del diálogo. Hasta el momento, no hay una fecha acordada para nuevas elecciones.
Uno de los puntos de acercamiento se produjo tras los terremotos de junio. Argentina envió personal y asistencia humanitaria a Venezuela, mientras que en agosto Caracas volvió a autorizar el uso de su espacio aéreo a aeronaves con matrícula argentina.
Pese a esos gestos, el Ejecutivo diferencia esos avances prácticos de una reapertura formal de la embajada y sostiene que esa decisión dependerá de señales políticas más profundas.
También continúa pendiente la situación de Germán Giuliani, el abogado argentino detenido en Venezuela desde mayo de 2025, cuya liberación sigue siendo gestionada por las autoridades nacionales.
La estrategia oficial será, por ahora, sostener el diálogo y seguir de cerca la transición venezolana, pero sin fijar un cronograma para volver a enviar un embajador a Caracas.
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