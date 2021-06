"Mi nuevo disco es el más personal que haya escrito hasta hoy"

Pocos días después de su cumpleaños número 37 y recientemente nominado a los Premios Gardel 2021 por su canción “Piedra libre” como Canción del año, Abel Pintos presenta su trabajo discográfico más íntimo y personal: “El amor en mi vida”.

Este nuevo y esperado álbum (cuyo pre-save en Spotify alcanzó el record de 30 mil usuarios que reservaron el disco para ser los primeros en escucharlo) cuenta con la participación de artistas internacionales como Yotuel (Cuba), Camila (México), Beatriz Luengo (España) y Lali (Argentina). El lanzamiento de este álbum viene acompañado del videoclip de la canción “De mí, contigo”, junto al exitoso grupo mexicano Camila. Consagrado como uno de los artistas más populares de Argentina, Abel dedicó dos años a la composición de este nuevo álbum escribiendo canciones junto a autores y compositores de distintas partes del mundo como: Vanesa Martín, Beatriz Luengo y Diego Cantero (España), Kany García y Tommy Torres (Puerto Rico), el dúo San Luis (Venezuela), Yotuel (Cuba), Gian Marco Zignano (Perú), Mario Domm (México), Nano Novello y su inseparable compañero y hermano Ariel Pintos (Argentina).

“El amor en mi vida” está integrado por 15 canciones producidas por Mario Domm (Camila), Ettore Grenci, Yotuel Romero (Orishas), Nano Novello, Juan Pablo Vega y Eduardo Cabra, que reflejan la impronta y versatilidad de Abel Pintos, y de las cuales ya se dieron a conocer “Quiero cantar”, “El hechizo”, “Piedra libre” y “El amor en mi vida”. Dice Abel Pintos sobre esta experiencia: “Casi todas las canciones las escribí junto a grandes autores de distintos países del mundo que quiero y admiro mucho. Todos ellos, autores y productores, dejaron su acento marcado junto a mi carácter y mi propia forma de interpretar.”

Con una identidad única dentro de la escena musical, Pintos entrega sus canciones más personales, donde combina la exploración de armonías con la sutileza de sus composiciones y arreglos. En palabras de Abel: “El amor en mi vida tiene dos características muy especiales: es un disco muy compartido y al mismo tiempo es el disco más personal que he escrito hasta hoy. Lo siento tan personal, porque si bien en toda mi carrera me encargué de hablar a través mi canto de todo lo que he experimentado, en esta ocasión siento haber expuesto mis emociones y sentimientos, de un modo más literal, concreto y certero. En esta etapa tan especial de mi camino el amor se ha manifestado en todas sus formas para llenarme de luz y llevarme a contarles a todos ustedes lo que significa hoy El amor en mi vida.”

Dos de los adelantos del disco “Piedra libre” -single nominado a Canción del año en los Premios Gardel- y "El amor en mi vida” ocuparon durante semanas el puesto #1 en el chart nacional de radios en Argentina, corroborando el apoyo del público. A su vez, el videoclip de "El amor en mi vida” superó los 4 millones de vistas en su canal de Youtube.

Junto con la salida de este nuevo álbum se estrenó el impactante video de su nuevo single “De mí, contigo” junto a la exitosa banda mexicana Camila, bajo la dirección de Lucas Flaque y la productora Vrodas.

Fuente: El Liberal.