"Es falso que la Argentina haya rechazado una vacuna", afirmó Carla Vizzotti

En medio de las declaraciones realizadas por el Fondo Covax, mediante las que director del fondo en América Latina Santiago Cornejo dijo que Argentina rechazó la vacuna de Pfizer a través de ese mecanismo internacional y la posterior desmentida del Gobierno, la ministra de Salud Carla Vizzotti volvió a desmentir el rechazo de la vacuna y le pidió a "los arcos políticos que bajen la obsesión que tienen con Pfizer porque en el medio está la gente".

En la conferencia de prensa, Vizzotti leyó un mail que le envió esta madrugada el representante latinoamericano de Covax en la que indicó que fue "una gran sorpresa" la repercusión de sus dichos en el marco de una charla que dio ante el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI).

En el correo electrónico, Cornejo expresó que "Argentina tenía interés de recibir la vacuna de Pfizer a través del mecanismo COVAX pero como no acordó con los términos de indemnización y responsabilidad del fabricante no pudo continuar con la ventana de COVAX", expresó.

A su vez, aclaró que "como el propósito de la reunión no era hablar sobre Argentina no entré en el detalle de esta transacción", escribió en la misiva y explicó que "tampoco resalté el compromiso de la Argentina con COVAX y que la Argentina no solo ha cumplido con todos nuestros requisitos sino también que tu equipo trabaja conjuntamente con nosotros para ayudarnos a mejorar nuestra respuesta multilateral".

"Justamente el mensaje de mi presentación y COVAX fue la necesidad de trabajar todos juntos porque es la única manera en la que vamos a derrotar esta pandemia", aclaró el director del mecanismo en América Latina.

Cornejo precisó este martes que el gobierno nacional rechazó las vacunas de Pfizer ofrecidas por el mismo fondo. Al autofinanciarse en la obtención de vacunas, Argentina "optó por elegir un modelo de compra opcional", dijo el directivo ayer en el marco de una charla brindada para el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). "Antes de firmarse un acuerdo, se consulta al país si quiere ser agregado en la demanda", explicó.

Luego de estas declaraciones, el Ministerio de Salud desmintió en un comunicado el rechazo de la Argentina a una oferta de vacunas Pfizer realizada por el mecanismo Covax en enero, y mostró los documentos que lo confirman. "Es falso que se haya rechazado el envío de vacunas de Pfizer a traves del mecanismo Covax, sino que fue Covax quien excluyó a la Argentina", sostuvo.

Salud desmintió que Argentina haya rechazado a Pfizer a través de Covax

En tanto, a las 14, la ministra Vizzotti encabezará una nueva reunión de trabajo con la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CONAIN).

Fuente: Perfil