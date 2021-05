El médico bahiense que recorre pueblos "olvidados" de la zona y atiende gratis

"Vocación: Inclinación o interés que una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida o un determinado trabajo". La definición, lógicamente, es la que aparece en el diccionario. Pero también valen los ejemplos.

Víctor Duarte, médico cirujano de 49 años, bahiense, todas las semanas recorre pequeños pueblos de la zona para atender a sus habitantes de forma gratuita, siguiendo de esa forma la tarea que durante años llevó adelante su padre.

"La realidad es que después de que mi papá tuvo un accidente -cumpliendo con su trabajo, un camión lo embistió y dos años después, tras una larga recuperación, murió- no había ningún médico que pudiera seguir con su trabajo y quien estaba como intendente de Tornquist me lo ofreció y arrancó como un desafío", comentó el profesional en el programa "Vive cada día", por LA BRÚJULA 24.

Y agregó, respecto de sus tareas y motivaciones, que "lo que tienen estas comunidades chicas es que la gente es muy sana, te terminás encariñando con todos. Hoy levantarme para ir a estos pueblitos lo espero con ansias. Yo vivo en Bahía, soy cirujano y mi mujer también. Los días lunes me dedico a hacer este recorrido, incluso como muchos caen feriado los hago igual. Y los martes atiendo en Tornquist hace como 20 años y viajo continuamente para allá".

"A veces los números no cierran, y para muchos podría significar no hacerlo, pero para mí eso no va, sería dejar en vano el trabajo que hizo durante toda su vida mi padre. Yo cuando era chiquito lo acompañaba mucho y hoy mis hijos también lo hacen cada tanto", argumentó con orgullo.

Y por último, le dedicó un párrafo al personal de salud que sigue firme contra la pandemia. "En general en esos pueblitos la palabra del médico es santa, entonces uno les trasmite la necesidad del distanciamiento, del alcohol en gel, y te dan mucha más bolilla. Yo soy una persona de perfil muy bajo en Bahía, pero realmente me saco el sombrero con mis colegas que están hoy en las guardias, con un caudal de gente con covid impresionante. Están muy expuestos y de hecho hemos perdido varios. Yo creo que son ellos los héroes de esta pandemia".