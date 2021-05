"Hay que erradicar la violencia de género y la solución está en la educación"

A 25 años del femicidio de Carolina Aló, la adolescente asesinada de 113 puñaladas en la localidad bonaerense de Tigre en uno de los casos policiales más resonantes de la historia criminal argentina, la fundación que lleva su nombre propuso ante la Organización de la Naciones Unidas (ONU) declarar el 27 de mayo como el Día Internacional de la Prevención de la Violencia en el Noviazgo, informó el padre de la víctima.

Esta tarde, Edgardo Aló, padre de la víctima habló con LA BRÚJULA 24 y mencionó que la única forma de erradicar este flagelo, al que caracterizó como un cáncer, es la educación.

"Estuve buscando a Carolina hasta que la fui a buscar a la casa de quien se decía su novio. Ellos se habían peleado y habían terminado, sobre todo después que vi que había tirado una trompada. Evidentemente, este chacal no se conformó con esto, la sacó del colegio nocturno al que ambos asistían y la asesinó", expresó Edgardo en contacto con el programa Nunca es Tarde.

"Uno de los policías salió del lugar del hecho y delante mío, sin saber que yo era el padre, dijo ´conté hasta 80 y no quise contar más'. Evidentemente estaba hablando de las 113 puñaladas que recibió mi hija", agregó

El padre de Carolina culpó directamente al colegio Marcos Sastre de Tigre (iba al turno noche), ya que permitió que la joven, que en aquel entonces tenía 17 años, se retirara de la institución con su pareja. Además, habló de corrupción y apuntó directamente contra la administración de Daniel Scioli.

"Desde el gobierno de Scioli bajaron dos abogados para apretar al juez y evitar que el colegio cargue con alguna responsabilidad", expresó.

"Estuvimos luchando hasta diciembre de 1998 porque no nos daban fecha de juicio. Cuando fui a preguntarle a un juez federal para que me diga por qué estaban tan retrasados, me dijo que no se podían mezclar dos juicios mediáticos y que antes estaba el caso de María Soledad Morales", comentó.

Su iniciativa

En enero pasado, el gobierno bonaerense promulgó la llamada "Ley Carolina Aló" que lleva el número 15246 y declara en la provincia de Buenos Aires el 27 de mayo como "Día de la Visibilización y Lucha contra la Violencia en los Noviazgos", mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya en 2013 la Legislatura había sancionado en el ámbito porteño esta misma ley con el número 4.547.

"Se trata de una iniciativa de la Fundación Carolina Aló , para que todos los 27 de mayo, fecha en la que mi hija fue asesinada, se recuerde este femicidio atroz y se prevenga con acciones de concientización concreta en escuelas y otros ámbitos la no violencia en el noviazgo", contó Edgardo.

En 2020, Amnistía Internacional se contactó con la fundación Aló para organizar una serie de jornadas sobre el tema y en esas reuniones por Zoom surgió la propuesta y ellos manifestaron su aval para presentar ante la ONU la propuesta concreta de que el 27 de mayo sea declarado el Día Internacional de la Prevención de la Violencia en el Noviazgo".

Según Aló, la iniciativa "está avanzada" y contó que las presentaciones formales ya se hicieron ante las autoridades de ONU Mujeres, que es la organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género.

"Los que tienen que apoyar son aquellos que todavía tienen a sus hijos y los pueden acariciar. Tenemos que tirar todos para el mismo lado. Hay que erradicar esta violencia de una vez y para eso, a este cáncer no se lo puede tratar con una aspirina. La solución está en la educación, no tengo dudas", mencionó.

"El femicidio llega y es consecuencia de una larga historia. No es algo que surge de un día para otro. Empieza con un empujón, un golpe y termina con un cuchillo o un revolver. A veces se naturalizan determinadas conductas y no está bien. El amor no es dolor y el yo te amo, no es igual al yo, tu amo", completó.

El crimen de Carolina

El crimen de Carolina Aló ocurrió el 27 de mayo de 1996 en la casa de la familia Tablado, en la calle Albarellos 348 de Tigre. Aló, de 17 años, estaba de novia con Fabián Tablado, por entonces de 20, e iban juntos a la nocturna de la Escuela 1 Marcos Sastre de Tigre,

Aquella noche, la pareja dio distintas excusas en el colegio, logró salir antes del horario de salida y fueron juntos a la casa de Tablado, donde no estaba su familia.

Luego de tener relaciones sexuales y discutir por celos, Tablado persiguió a Carolina por varios ambientes de la casa -escaleras, cocina y garaje- y la mató de 113 puñaladas aplicadas con cuatro armas blancas halladas en la escena: una cuchilla de cocina, dos cuchillos de mesa Tramontina y un formón de carpintería.

El juicio se realizó en 1998 y como en aquella época no existía la figura del "femicidio", para intentar lograr una prisión perpetua la fiscalía y la querella acusaron por la figura del homicidio agravado por alevosía.

Pero Sala III de la Cámara Penal de San Isidro condenó a Tablado a 24 años por homicidio simple y así evitó la perpetua.

En 2013 el femicida sumó la segunda condena por amenazar a su exmujer -con quien se casó en la cárcel-, y su exsuegra y se le unificó una pena única de 26 años y seis meses que debía agotarse a fines de 2022.

Por el beneficio de la derogada Ley del "2x1" y los cursos que hizo en prisión como "estímulo educativo", el cómputo de la condena se le redujo y la pena se le dio por concluida el 28 de febrero de 2020, cuando abandonó la Unidad 21 de Campana, se fue a vivir a la misma casa de Tigre donde hace 24 años cometió el femicidio y luego, en diciembre, fue detenido por la causa de las perimatrales.