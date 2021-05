Cierra una panadería céntrica de Bahía: "En este país no te dejan soñar"

"Me da mucha indignación, porque te das cuenta de que en este país no podés soñar. Me pone mal no poder progresar y que desde el Estado no me ayuden. Yo quiero emplear gente y crecer, no cerrar".

El testimonio de Diego Verdelli es el de muchos otros empresarios de Bahía Blanca y del país que después de más de un año de pandemia han decidido bajar las persianas. Con su determinación, la cual tomó hace pocas horas, Bahía Blanca se quedará provisoriamente sin una de sus panaderías clásicas del centro, ubicada en calle Rondeau, Una firma que estaba próxima a cumplir 50 años en el mercado local.

"Me hice cargo del local en febrero de 2020. Le puse el pecho a toda la pandemia, pero esta situación es insostenible. Al no haber clases baja mucho la venta y estas últimas restricciones empeoraron todo. El momento de la compra de materia prima, que se hace mensualmente, es tremendo, porque con la plata que recaudás no te alcanza para volver a adquirir los insumos básicos", reveló Verdelli en contacto con el móvil de LA BRÚJULA 24, durante el programa Nunca es tarde.

Diego explicó que intentó por todos los medios. Pero poco a poco, empezó a patear todo para adelante. "Las cargas sociales, el contador, los impuestos... pero al final te das cuenta que estás trabajando para endeudarte cada vez más", dijo.

"Al tomar la determinación de bajar la persiana, lo que buscás es salir de todas las deudas y poder dormir tranquilo. Es increíble, pero me tengo que esconder de la policía para poder trabajar. Si me enganchan después de las 18 abierto, me hacen una multa. Es imposible", se quejó.

Lo próximo para Diego es encontrar una fábrica, habilitarla y trabajar sin venta al público. Sin embargo, su determinación afecta directamente a otras tres familias.

"Obviamente, estamos hablando de reducir personal. De este local, viven cinco familias y después de esta determinación, vivirán solamente dos", completó.