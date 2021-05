Natty Petrosino repudió el ataque al local de La Cámpora

Como cada miércoles, Natty Petrosino habló hoy con LA BRÚJULA 24 y dejó un mensaje para toda la ciudadanía. Además, repudió el ataque ocurrido en el local partidario de La Cámpora.

Primero, se preguntó: "¿En qué parte Jesús nos dice que tenemos que matar para dar nuestra opinión?", y sostuvo que "en este momento el planeta está transitando un momento muy difícil y tenemos que tomar conciencia, escuchar los mensajes que nos dio el Padre hace 2 mil años para prepararnos porque llegó la hora".

"Tenemos que saber que todos tenemos una hora marcada para partir. A todos los gobiernos, los poderosos que tienen en sus manos los manejos de las leyes terrenales, que tengan cuidado. No podemos encerrar a todo un mundo por una pandemia creada por alguien del planeta. A los médicos, a la OMS, por favor dejen de mentirnos. Nadie muere un minuto antes de lo que le corresponde", señaló.

"Cuidémonos para no contagiarnos como con cualquier otra cosa, pero basta, la gente tiene hambre y miedo, se van a morir de otra cosa. En Formosa la gente está temblando de miedo porque no los dejan salir por todo esto. Vivamos el tiempo que tenemos por delante, Jesús vino a demostrarnos que no existe la muerte, tenemos que evolucionar", explicó.

Y concluyó, en relación al ataque en el local partidario de La Cámpora: "Jesús está enojado, no podemos hacer por medio de la violencia una cosa semejante como la que pasó ayer en Bahía Blanca".