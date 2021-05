"Agradezco que el Gobernador haya entendido cuáles son nuestras prioridades"

Durante un breve discurso brindado en las instalaciones de la planta potabilizadora de ABSA, el intendente Héctor Gay le agradeció al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien arribó esta mañana a la ciudad acompañado de una importante comitiva, "por haber entendido cuáles son nuestras prioridades".

En su alocución, el jefe comunal dijo que "Bahía Blanca tiene una potencialidad enorme, que tenemos que poner de manifiesto cuando más temprano que tarde, pase esta pandemia que tanto nos afecta". Y aseveró que "hay que aprovechar esas ventajas, el puerto y las refinerías, trabajando en conjunto".

"Para eso necesitamos obras de infraestructura y el agua es fundamental. La posibilidad de que las propias empresas se involucren en lo que falta por hacer, que es bastante y muy costoso. Las dos primeras licitaciones están muy cercanas y probablemente el verano que viene sigamos teniendo problemas, pero es distinto si las obras están en marcha", apuntó.

En esa misma línea, Gay señaló que "sabemos que la gente del Ministerio está comprometida, tienen en claro las prioridades que tenemos a partir de las primeras charlas que tuvimos con el Gobernador. Yo celebro que lo hayas entendido desde el primer día Axel -Kicillof-, lo hablamos, también lo hicieron los legisladores".

"No hay futuro, no hay esperanza si no contamos con algo tan esencial como es el agua. Es un día muy importante, agradezco el trabajo, ahora tenemos que plasmarlo en realidades, en trabajar para salir de esto. Bahía tiene todas las posibilidades para crecer y contener una amplia región, y decirle adiós a la pandemia", explicó.

