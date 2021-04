Petersen anticipó que pedirá una dura pena para el abusador de Yolanda

Fernanda Petersen es la hermana de Yolanda, la mujer que se encuentra a la espera del inminente comienzo del debate oral en el que se juzgará los reiterados abusos sexuales que sufrió por parte de su padre (ya fallecido) y su hermano, hechos que relató en las últimas horas en LA BRÚJULA 24, un testimonio que causó conmoción en la opinión pública de la ciudad.

"Más allá de que todas las causas de abuso intrafamiliar son escalofriantes, esta hace tres años que se hizo en Fiscalía, se avanzó muy lentamente por la imposibilidad de la víctima de sostener la denuncia, acudir a una pericia psicológica por lo traumático del hecho. Dentro de la investigación se fueron recolectando pruebas no solo las que aportó la víctima y es por eso que llegamos a este juicio oral", recalcó Petersen, durante su charla con el periodista Germán Sasso y el ex fiscal Christian Long.

Asimismo, la letrada explicó que más allá de los detalles escabrosos, están todos los elementos para confirmar que la víctima no fabula, está ubicada en tiempo y espacio y no hay animosidad contra el acusado: "Es una situación de abuso intrafamiliar casi de manual". Cabe recordar que la denunciante reveló en este medio que "mi mamá me bañaba y me dejaba lista en la cama para que mi papá me abusara".

"En la causa está imputado el hermano, más allá de que en el juicio oral se desprendan elementos para futuras investigaciones. La calificación legal es abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y el aprovechamiento de la edad. Se denuncian hechos entre 2004 y 2007 y luego de los hechos fue detenido. Eso permitió que la Fiscalía siga adelante la investigación. El encubrimiento y participación de la madre se da cuando la víctima era abusada por su padre", explicitó en otro segmento de la entrevista radial.

Sobre los daños que sufrió la denunciante, aclaró que "hay otros aspectos que Yolanda deberá abordar en un espacio terapéutico y la prescripción es una figura legal que pone de manifiesto la necesidad de profundizar la educación sexual integral en las escuelas para que una víctima pueda exteriorizar la situación que está viviendo. Muchas veces los espacios educativos y otros ámbitos por fuera de la escuela son lugares donde pueden empezar a hablar. Que una criatura tenga que decir que un familiar directo abusa de ella implica que tenga que poner en palabras la situación más aberrante que le pueda ocurrir en la vida".

"Desde lo legal muchas veces no se puede dar la respuesta que uno desearía. Pero se debe desmitificar esa creencia de que la víctima inventa o miente para desprestigiar a otra persona. En este caso, ella quedó totalmente aislada de su grupo familiar. Una vez me dijo que cuando murió su padre sintió tranquilidad y eso claramente habla de una situación traumática que seguramente no se dio solamente en Yolanda", reflejó Petersen.

Por último, la abogada de la víctima señaló que "estamos investigando un hecho de abuso sexual que se dio durante un lapso de tiempo, si el resto de la familia tiene otros cargos para presentar, pueden hacerlo mediante las vías legales que corresponden. Habitualmente se responsabiliza a la víctima, al medio de comunicación que le da difusión y a quienes se ponen de lado de ella. Aún no mensuré el pedido de pena, voy a seguir conversando con Yolanda pero la expectativa es alta".