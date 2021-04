Anuncian que en junio comenzará a producirse a gran escala la vacuna Sputnik V en el país

El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), que representa al laboratorio Gamaleya, que desarrolló la vacuna Sputnik V, anunció este martes que "está previsto que la producción a gran escala de Sputnik V en Argentina comience en junio".

A la vez, el laboratorio Richmond, que se encargará de la producción local, comunicó que se encuentra en la etapa de finalización de elaboración de los primeros lotes de la fórmula en la Argentina.

RDIF, Laboratorios Richmond launched production of #SputnikV in Argentina, the first country in Latin America to manufacture Sputnik V. Watch this exclusive video of the first vials of Sputnik V coming off the production line at @richmond_lab facility. pic.twitter.com/zMfQKIWywj