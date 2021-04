Picante cruce entre Rocío Marengo y Yanina Latorre

Faltan muy poquitos días para que La Academia haga su debut estelar por la pantalla de ElTrece, y para que, de esta manera, Marcelo Tinelli regrese a la televisión tras más de un año alejado de las cámaras a causa de la pandemia de coronavirus que suspendió su ciclo durante lo que fue el 2020.

Dándole promoción a los protagonistas que serán parte de la pista más famosa del país, en Los Ángeles de la Mañana entrevistaron a varios de los futuros participantes, y en el mediodía del jueves tocó el turno de mantener una charla con Rocío Marengo, una de las estrellas del certamen.

Sin embargo, la conversación no fue del todo amena, y la modelo vivió un picante ida y vuelta cuando la angelita Yanina Latorre le disparó una filosa e incómoda pregunta al aire.

Todo comenzó cuando Andrea Taboada, quien estuvo al mando del ciclo porque Ángel de Brito se encuentra aislado por prevención, le recordó a Marengo que el jurado será quien elija a las parejas ganadoras, y que ya esa decisión no quedará pendiente del público.

Ante este sorpresivo cambio por parte de la producción, Rocío contestó divertida: “Qué lástima que no está Angelito, porque me gustaría ir entablando una amistad. Ángel, ¡te amo! Pero en realidad, no es solo que elige el jurado, sino que el tema es cuando vas al duelo no es que repetís el baile que te salió mal, que ya lo sabés, tenés que hacer otra cosa…”

Dicho esto, la ex participante de MasterChef Celebrity aclaró que deberán demostrar nuevos dotes artísticos dentro de la pista y fue cuando Latorre le disparó sin filtro: “Mi duda es, tenés que explotar un talento en el Duelo, ¿y vos qué talento tendrías?”

"Karina La Princesita te canta un tema y revienta todo. Pero vos, Rocío Marengo, además de decir pavadas, ¿qué haces?"



Intentando suavizar el ataque, la entrevistada se mostró simpática e irónica respondió: “No, exploto bombas mediáticas, no más”. Pero la panelista redobló la apuesta: “¡Es que es una presión terrible! Karina La Princesita te canta un tema y revienta todo. Pero Rocío Marengo, además de decir pavadas, ¿qué hace?”

No obstante, ignorando aquella pregunta cargada de agresividad, Marengo le quiso mandar una picante amanaza a la cantante tropical: “Pero le quiero decir algo a La Princesita. Cuando uno utiliza un talento un día, no lo puede repetir. Si ella canta, ahí me puede ganar, pero al otro duelo puede que yo me destaque…”

Y, reiterativa, Yanina apuntó otra vez: “El tema es que vos no tenés ningún talento”. A lo que, de buena manera, la modelo concluyó la charla: “No, no, no me ha tocado. Dios ha repartido... Yo ando muy cortita de talento. Ando con lo puesto nada más”.

Para cerrar con aquel tema, Latorre le mostró su "cariño" diciéndole que “la amaba”, pero Rocío ignoró su comentario y continuó anticipando lo que se verá en la televisión en las próximas semanas.

¡Qué fuerte!

Fuente: Paparazzi