Exalumna del docente abusador: “Se aprovechaba de la vulnerabilidad y las tocaba”

En las últimas horas, personal de la DDI de Coronel Suáez detuvo a un docente bahiense llamado Juan Matías Bongiovanni, quien está acusado de abusar de varias alumnas en nuestra ciudad.

En la tarde de hoy, una de las jóvenes que pasó por su clase, habló con el programa Nunca es Tarde en La brújula 24, y contó el terrible accionar del imputado.

“Ante todo aclaro que yo no soy víctima (de abuso), pero soy exalumna y vi todos los manejos que él hacía. Cuando esto ocurrió, estaba en noveno grado de primaria, y tenía 14 años, igual que sus víctimas”, contó la entrevistada, quien prefirió no dar su nombre.

“Era un tipo muy comprador, se hacía el sensible”, explicó su exalumna, quien indicó: “Nos daba catequesis, pero no era estrictamente hablando de lo bíblico, sino humanitario y espiritual”

Luego, dio detalles de lo que ella vivió siendo alumna de Bongiovanni: “Hacía muchas convivencias adentro de la escuela, y también en un convento de las Monjas de Clausura que está en la localidad de Puan. En ese contexto, nos hacía contar y ahondar en las situaciones más trágicas y traumáticas que hubiéramos vivido. Luego aparecía como una figura paternalista”.

“A mí me hacía mucho ruido. Con esa edad, no tenía las herramientas para darme cuenta de que este tipo nos estaba manipulando con esos retiros espirituales. Mis compañeras contaban que habían sido abusadas o violentadas. Cosas muy pesadas. Él decía que se las tenía que guardar como un secreto, y no las denunciaba. Así generaba un clima de angustia, y en ese momento las abrazaba, las toqueteaba, y las acariciaba. Decía que estaba ayudándote a sentirte mejor, pero no venía por ahí el tema. Ahora me doy cuenta lo que hacía”.

La entrevistada definió al detenido como un tipo oscuro, perverso y un psicópata. “Hay un montón de compañeras que están contando lo que sucedió. Esto se daba en el marco de un colegio católico. Él viene de un círculo familiar que está muy presente en los grupos católicos y de ayuda”.

“En las escuelas en donde trabajaba siempre se hizo la vista gorda porque era ‘el profesor copado’, aunque el comentario siempre estaba... de que tocaba a las chicas. Pero en algunos colegios les echaban la culpa a ellas”.

“En ese momento, en el año 2005, en colegio católico, olvidate de hablar de un abuso, o de educación sexual. Pero entre las mismas compañeras se generaba un conflicto, porque pensábamos ‘por qué una alumna tiene el teléfono celular de él’. También caía en las reuniones de fin de año de los alumnos. Lo que yo cuento es lo mismo que te puede contar cualquier compañera. Muchas veces en los retiros espirituales, él era el único docente. Solo había un par de ‘ayudantes’ que eran adolescentes. Es increíble la cantidad de exalumnas de él que cuentan que les pasaba lo mismo en otros colegios. Espero que todas las víctimas se animen a denunciarlo”, concluyó la joven.

Los aberrantes hechos que le imputan a Juan Matías Bongiovanni, de 42 años, ocurrieron entre 2006 y 2010, cuando era docente de teología. En la tarde de hoy declaró ante la fiscal Marina Lara y negó tener relación con los hechos.