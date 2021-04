"No nos miraban en los desfiles porque decían que éramos loquitos"

Héctor Daniel Fernández, veterano de la guerra de Malvinas, habló esta mañana con el equipo periodístico del programa "Bahía Hoy", por La Brújula 24, y enumeró una serie de conceptos muy interesantes relacionados con un nuevo aniversario del desembarco en las islas.

Primero, hizo un breve análisis respecto del paso del tiempo y la reacción de la gente. "Siempre desgraciadamente la historia la cuenta el que no fue, y por eso pasa lo que pasa. Yo cuando era chico iba a la escuela y sabía todo de Malvinas en el final de la primaria, pero cuando nosotros volvimos eso cambió".

"Yo tengo cuatro hijos y a ninguno le enseñaron nada. Cuando empezamos nosotros a querer ir a los colegios, fueron los jóvenes los que nos dieron el reconocimiento", agregó el ex combatiente.

"Íbamos a los desfiles y la gente no nos miraba, decían que éramos loquitos que podíamos pegarle un tiro a alguien"

"Nosotros éramos 17 mil en las islas, más el Belgrano que lamentablemente no pudo llegar, y hoy cobran 39 mil los beneficios. Si hubiéremos estado todos allá hoy seguiríamos en Malvinas", dijo.

Además, se mostró en sintonía con los dichos de Nilo Navas, otro veterano que también en contacto con este medio, detalló las dificultades que tuvieron que enfrentar, tanto a nivel económico como social, al regreso del conflicto bélico. "Yo soy uno de esos, somos miles los que no conseguíamos trabajo. Hay cosas que la sociedad no entiende".

"Me da bronca que el Presidente diga que mandó tres decretos para los veteranos, uno es peaje gratis, pero yo no quiero eso, necesitamos medicamentos, tenemos mucha gente que se enferma muy joven. ¿De qué me sirve un peaje?, necesitamos tratamiento psicológico", refirió.

El recuerdo del 2 de abril de 1982. "Iba en el regimiento de Infantería, desembarcamos en las islas, tomamos el aeropuerto e izábamos la bandera. Preparándonos porque después nos tocaba tomar Darwin, ver nuestra bandera flamear fue lo más".