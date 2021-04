"Llegué a negar que era veterano de Malvinas para conseguir un trabajo"

Pocas cosas pueden ser más duras para una persona que tener que negar parte de su pasado para evitar ser sometido al escarnio popular. La mirada del otro nos pesa y es inevitable. Y el rechazo, a veces, mata más que una guerra.

El bahiense Nilo Navas lo sufrió en carne propia durante muchos años. De hecho, el exveterano de guerra reveló esta tarde, en el programa Nunca es Tarde, de LA BRÚJULA 24 que tanto él, como muchos de sus compañeros, llegaron incluso a negar su condición de excombatiente, para poder acceder a una oferta laboral.

"Muchos veteranos de guerra consiguieron su primer trabajo en la década del 2000. Es una locura. En mi caso, llegué a negar que era veterano a la hora de presentar un CV en una empresa", dijo Nilo durante un contacto en el que contó detalles tremendos de aquella batalla y de su participación en el hundimiento del ARA General Belgrano.

Ante este panorama, Navas reveló un dato escalofriante: "la cantidad de muertos luego de la guerra, por suicidios, superan ampliamente a los caídos en batalla", mencionó.

Afortunadamente, la mirada de la sociedad brindó un vuelco muy importante, sobre todo a partir de la década del 2000.

"Ahora, a los veteranos se las brinda un mejor trato, que era básicamente lo único que pretendíamos. Ser aceptados dentro de la ciudad. Además, existe un reconocimiento más evidente y recuerdo diferente de lo que fue aquella guerra", expresó.

Con apenas 19 años, Nilo conoció lo más duro de una guerra, siendo testigo de cómo cientos de jóvenes de su edad morían en plena batalla. Inclusive, este bahiense fue uno de los sobrevivientes al hundimiento del ARA General Belgrano.

"Había cumplido años el 28 de febrero y el 2 de abril marchamos a la batalla. Un mes después fuimos atacados por un torpedo. Y de ahí en más, hubo que sobrevivir a tres etapas: al hundimiento, a la travesía en una balsa durante 32 horas y a la post guerra", dijo.

"En la balsa murieron 23 soldados congelados. En ese momento, la temperatura del agua era de cero grados y estaba haciendo 10 grados bajo cero de temperatura. Además. había un viento huracanado de entre 100 y 120 kilómetros, que generaba olas de entre 6 y 7 metros de altura, que se venían arriba de la balsa. Había que sacar agua con un tachito y darnos calor entre nosotros para sobrevivir", expresó.

Hoy Nilo se dedica a realizar diferentes travesías marítimas a bordo de su "Galileo", una embarcación de 11 metros de largo, con la que incluso, arribó a la Antártida.

"La guerra sucedió y es para analizarlo durante un largo rato. Era un hecho que iba a suceder sí o sí, más allá de las circunstancias. Lo que lamento era que no estábamos en las mejores condiciones para afrontar la batalla. Tal vez, en otras circunstancias, el resultado hubiera sido otro. Me da mucha pena que países que habían decidido jugar para el lado de Argentina, después no lo hicieron por cuestiones geopolíticas", completó.