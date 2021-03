Intentó robar un auto y como no pudo, lo prendió fuego

Domingo, 9:30 de la mañana aproximadamente. Las cámaras de seguridad ubicadas en calle Patricios al 1.200 toman a un joven empujando a un Renault 12. A esas horas y con el poco movimiento en las calles, nadie se imaginó lo que realmente estaba sucediendo.

Lo que en realidad, estaban captando las cámaras era un robo que tenía como damnificado a Víctor Hugo, un vecino de la zona que si bien había sacado el auto al exterior de su vivienda, había decidido irse al trabajo en moto, aprovechando una jornada que pintaba con buenas condiciones desde lo climático.

"El domingo, poco después de irme a trabajar recibí un llamado de la policía en el que me decían que me habían intentado robar el auto y que como no habían podido porque se le trabó el volante, el ladrón había decidido prenderlo fuego", contó Víctor Hugo en diálogo con el móvil de LA BRÚJULA 24, en el programa Nunca es Tarde.

¿Cómo fueron los hechos? El solitario ladrón había intentado arrancar el auto, pero al no conseguirlo, comenzó a empujarlo. Pocos metros después, el volante del Renault 12 se trabó y el auto se fue contra uno de los cordones. Por eso y al verse frustrado, el malhechor decidió prender fuego en el interior.

"Se quemó la butaca del conductor, las alfombras y parte del volante. Es un auto que tiene un valor sentimental muy grande porque es un regalo que me dejó mi padre", dijo la víctima.

Mientras la policía se encuentra abocada en la búsqueda del ladrón, Víctor Hugo ya comenzó a evaluar cuánto le costará arreglarlo. "Es una herramienta de trabajo, porque me lleva todos los días", completó