La queja de Mariano Uset: "Hace 15 días que no recibimos vacunas"

El intendente de Coronel Rosales, Mariano Uset expresó esta tarde su fastidio por la poca cantidad de vacunas que recibió su distrito y por los criterios que utiliza la provincia de Buenos Aires a la hora de realizar el reparto de dosis.

"Estamos muy preocupados y con números que están por debajo de las expectativas. De un total de 70 mil habitantes aproximadamente, tenemos menos de 4 mil personas vacunadas", mencionó el jefe comunal rosaleño en contacto con el programa "Nunca es tarde", de LA BRÚJULA 24.

"No conocemos bien cuáles son los criterios bajo los cuáles se otorgan los turnos. Primero se vacunó con Sputnik a menores de 60 años. Después llegó la vacuna china, que no estaba permitida para adultos mayores, por lo que este grupo se vio nuevamente postergado. Tenemos a personas de la tercera edad que llevan meses esperando. Incluso, desde el Municipio, asistimos a abuelos que por diferentes razones no estaban en condiciones de anotarse o de bajar la aplicación en sus teléfonos. En total, le facilitamos el trámite a unos 2.300 adultos mayores, pero por lo que me consta, solamente le dieron el turno a tres", remarcó.

Uset mencionó que siempre existió una muy buena predisposición por parte de las autoridades de Región Sanitaria, pero aseguró que "hay cuestiones que ni siquiera ellos pueden resolver".

"Hay distritos que tienen el 50% de su población vacunada y otros, como nosotros, apenas el 5%. A Bahía Blanca llegaron unas 10 mil dosis en los últimos 20 días y nosotros no recibimos ninguna en los últimos 15 días. Entendemos que Bahía es un distrito mucho más grande, pero me parece que la diferencia es desproporcionada", dijo.

Por último y con respecto a la situación sanitaria, el intendente, perteneciente Juntos por el Cambio, dijo que Coronel Rosales tiene unos 7 u 8 casos diarios y que el porcentaje de ocupación de camas de COVID-19 se ubica en alrededor del 5%.

"No estamos percibiendo signos de la llegada de la segunda ola, pero probablemente lo comencemos a notar en las próximas semanas", completó.