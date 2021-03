Más vigente que nunca: "Yo he tenido mucha suerte en la vida"

Cantante, locutor, presentador y conductor, actor, compositor. Esos son algunos de los adjetivos que le caben a Silvio Soldán, sin lugar a dudas una de las más grandes figuras de la televisión en la Argentina, quien esta mañana dialogó con el programa "Una buena razón", por La Brújula 24.

Hace un tiempo, con motivo del Día del Locutor -se celebra el 3 de julio- , en el diario La Nación se plasmó que "en él se conjuga el buen decir en su voz radial que comunica como pocas y la figura de un hombre que hizo de la televisión un medio en el que se mueve con total comodidad. Histórico". Y es así, ni más ni menos.

Primero, el profesional se refirió a su reciente -ayer- cumpleaños. Yo trato de olvidarme del día, pero me lo recuerdan siempre. Me llamaron de todos los rincones del país, fue impresionante. Eso debo decir que te da vida. Que la gente te recuerde, que tenga buenos recuerdos y te estime".

"Yo tengo la fortuna de estar vigente, acabo de rechazar dos programas de televisión en Canal 9, para ser jurado en uno y una conducción, pero no me interesaron. Me ofrecieron en Canal 10 de Montevideo, que sí lo quiero hacer pero ahora está complicado por la pandemia", remarcó sobre su presente laboral. Y dijo que "quiero hacer un programa de entretenimientos o algo de tango, y viene por ahí el tema, de grandes valores uruguayos".

Y recordó sus inicios. "El origen mío es el de muchos en el medio, empecé presentando orquestas. 'Cacho' Fontana empezó de la misma manera, por ejemplo, era como que todos los hacíamos así. Después pasábamos a la radio o a las giras, de hecho pasé por Bahía Blanca un montón de veces".

"Luego vinieron servicios comerciales y algunas pequeñas conducciones, hasta llegar al primer plano en la televisión"

"En el año 1957 yo era actor, que era mi gran sueño de siempre. Radio El Mundo era la BBC de Londres más o menos y se hizo un concurso buscando una pareja radioteatral y la juvenil, que yo gané en ese momento. Yo doy como mi punto de partida ese momento", recordó.

En otro tramo de la nota, Soldán refirió que "yo creo mucho en la suerte y yo tuve mucha en mi vida. Me han convocado para ciclos que tuvieron mucha repercusión. Me tocó estar a mí ahí, como le podría haber tocado a otro".