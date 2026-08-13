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La inflación fue del 2,1% en julio

El índice volvió a superar el 2% después del 1,9% registrado en junio y acumuló un incremento del 19,3% durante los primeros siete meses del año. La Canasta Básica Total, en tanto, aumentó 2,2%.

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La inflación fue del 2,1% en julio y mostró una leve aceleración respecto de junio, cuando había alcanzado el 1,9%, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De esta manera, los precios acumularon un incremento del 19,3% en los primeros siete meses de 2026.

El dato significó un aumento de 0,2 puntos porcentuales frente al mes anterior e interrumpió la tendencia descendente que se había registrado durante los últimos meses. En marzo el IPC había alcanzado un pico de 3,4%, para luego bajar al 2,6% en abril, 2,1% en mayo y 1,9% en junio.

Así, la evolución mensual durante 2026 quedó en 2,9% en enero, 2,9% en febrero, 3,4% en marzo, 2,6% en abril, 2,1% en mayo, 1,9% en junio y 2,1% en julio.

Junto con el IPC, el INDEC difundió los nuevos valores de las canastas que se utilizan para determinar las líneas de indigencia y pobreza.

En julio, un hogar compuesto por cuatro integrantes necesitó $1.564.716 para superar el umbral de pobreza. La Canasta Básica Total (CBT) aumentó 2,2% respecto de junio y acumuló una suba interanual del 36,1%.

El mes anterior, esa misma familia había requerido $1.531.473 para no quedar por debajo de la línea de pobreza, por lo que durante julio necesitó alrededor de 33 mil pesos adicionales.

De esta manera, la canasta utilizada para medir la pobreza volvió a aumentar ligeramente por encima del índice general de precios: mientras el IPC avanzó 2,1%, la CBT lo hizo 2,2%.

El nuevo dato también marca una aceleración de la inflación luego de que junio registrara el menor incremento mensual en diez meses, con 1,9%.

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