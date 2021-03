"Ella tenía temor de su femicida que se creía el macho alfa de White"

Roxana no encuentra consuelo, más allá de la fuerza interior que la lleva a seguir adelante y mover cielo y tierra para que el femicidio de su madre no quede impune. En las últimas horas se cumplió un año del crimen de Susana Melo en un sector de Ingeniero White y Gregorio Raúl Costa --principal y único sospechoso de haberla matado-- está en la cárcel con prisión preventiva, mientras se espera que concluya la investigación y la causa se eleve a juicio.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, la hija de Melo contó cómo sobrelleva estos tiempos difíciles: "No bajamos los brazos. La lucha será hasta que sea el juicio y se haga justicia. Y no vamos a parar hasta que eso suceda. Sabíamos que ella venía sufriendo violencia de género, tratamos de salvarla varias veces".

"Incluso yo hice una denuncia en enero de 2020 y me la tomaron con un escrito pero como no quiso declarar en su contra, solo hizo lo típico que ocurre en los casos de violencia de género, afirmando que se había caído y que él no le había hecho nada", sostuvo la joven, durante su testimonio en el programa "Vive Cada Día".

Consultada sobre el cambio en la personalidad de Susana, explicó que "ella lo encubría por miedo, porque era muy violento; sobre él pesaba una denuncia de su anterior pareja, una por violación y otras por problemas con gente del barrio. Mi mamá era una persona cuando estaba con nosotros y otra cuando estaba frente a él".

"Lo notamos más que nada en enero cuando la mandó al hospital y nos reconoció que tenía miedo. Incluso en una ocasión empujó a mi hermana para entrar a la habitación a verla diciendo 'soy el marido''. Mi mamá lo defendía porque estaba muy amenazada. Rescatamos mensajes cuando ella estaba en el hospital y este hombre le decía que la iba a matar de un tiro. Eran audios muy contundentes", sostuvo.

Y fue mostrando aún más su desazón: "Lamentablemente la justicia es así, tarda dos o tres años hasta que se elevan las causas a juicio. La investigación cuenta con todas las pruebas en su contra. Él se negó a declarar pero los testigos afirman que les contaba que se había mandado una macana, pegándole un tiro a Susana y dejándola tirada en un descampado. Ni una persona matando a un perro reacciona así".

"Se creía inmune a todo, que era intocable que se comía el mundo. Pero se encontró con las hijas de una víctima que no vamos a parar hasta que se cumpla lo que corresponde. Son muchas las organizaciones de violencia de género se han comunicado con nosotros para apoyarnos. Se creía el gran macho alfa de White. Era una persona muy conocida, sobre todo en el Boulevard como alguien que andaba siempre armado y era capaz de matar a todo el mundo", describió respecto de Costa.

Por último, elevó una imperiosa necesidad para lograr que su mamá comience a descansar en paz como merece: "Pedimos la perpetua, la causa está caratulada como femicidio. Esperamos que no tenga ningún tipo de beneficios, no lo vamos a dejar salir. No queremos que esto quede en el olvido, que se sume a las tantas víctimas que existen".