Fue a visitar a su mamá y le robaron la PlayStation 4 y una guitarra

Santiago Modarelli está muy enojado. En las últimas horas se convirtió en una víctima más de la inseguridad, cuando los 'amigos de lo ajeno' aprovecharon su ausencia para meterse a su casa a robar.

De acuerdo a lo que contó en diálogo con el móvil de LA BRÚJULA 24, vive en calle Ayolas al 800 y días atrás decidió ir a visitar a su madre a su natal Mayor Buratovich. Pero al regresar, se topó con la triste novedad.

"Me había ido de viaje a visitar a mi mamá y unos amigos, y cuando volví, el viernes pasado, vi que estaba la luz prendida. Cuando fui a la habitación encontré todo desparramado", recordó.

Y agregó: "Asustado, llamé a mi mamá y ella me dijo que revisara bien todo. Ahí noté que me faltaba la Play 4. Seguí mirando y me faltaba también la guitarra eléctrica".

"Estaba muy enojado, no podía creerlo. No sabía cómo hicieron para entrar, nunca me pasó", sintetizó.