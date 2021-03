Alcohol al volante: cómo marcha el proyecto de tolerancia cero

El caso reciente del ahora exDirector de Delegaciones Municipales, Fabián Tuya y una infinidad de accidentes de tránsito ocurridos en los últimos días, con conductores que dieron positivos en los respectivos tests de alcoholemia, volvieron a poner sobre el tapete el proyecto de "tolerancia cero" en la ciudad, el cuál fue presentado por el Ejecutivo Municipal hace ya un año.

"El expediente fue formado desde el Ejecutivo y llegó al Concejo Deliberante. De ahí se pasó a Informes, para que las diferentes reparticiones públicas puedan evaluarlo. El último que tenía que enviar su comunicado era el Tribunal del Faltas, que contestó hace unos días. De este informe surgirá si tenemos que realizarle alguna modificación al texto original o no", mencionó esta tarde la concejal de Juntos por el Cambio, Laura Biondini, en contacto con la redacción de LA BRÚJULA 24.

Cabe recordar que actualmente el máximo permitido actualmente es 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre para quienes conducen automóviles y 0,2 para motociclistas.

La iniciativa presentada por el oficialismo, en tanto, establece que "quien de positivo, sea la graduación que sea, no pueda seguir al volante, ya sea designando un conductor o dejando su vehículo en la vía pública". "No podemos secuestrar el auto, retener el carnet, ni establecer multas pecuniarias para no colisionar con leyes provinciales y nacionales. Lo que sí se puede es aplicar una sanción vinculada con la realización de un curso de educación vial y, si es reincidente, imponerle tareas comunitarias", había mencionado en su momento Tomás Marisco, titular del área de Movilidad Urbana.

El próximo martes, volverá a reunirse la comisión de tránsito en el HCD y allí podría comenzar a tratarse esta iniciativa. "Una vez que se llega a un acuerdo, el proyecto puede bajar al recinto a tratarse formalmente. Como nos estamos reuniendo cada 15 días, en un mes podría estar sancionado", aclaró Biondini.

"No tengo clara cuál es la posición de la oposición respecto a este tema. Creeríamos que están todos de acuerdo, pero este proyecto no está alineado con las leyes provinciales y nacionales, que no contemplan la tolerancia cero al volante", completó.