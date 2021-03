Aduns amenaza con un paro si los obligan a volver a la presencialidad

El gremio Aduns, que agrupa a los docentes de la Universidad Nacional del Sur y a las escuelas que de ella dependen, amenaza con iniciar un paro por tiempo indeterminado si sus afiliados son obligados a volver a la presencialidad el próximo lunes.

Según indicaron desde el sindicato a la redacción de LA BRÚJULA 24, entienden que las autoridades de la UNS y de los otros establecimientos educativos “desconocen el ámbito de la paritaria”, en el que se están discutiendo las condiciones de infraestructura de los edificios, las sanitarias, y las laborarles de los trabajadores de cara a la vuelta a clases presenciales.

El secretario general del gremio, Sergio Zaninelli, aseguró: “Nosotros convocamos a asamblea mañana a las 17, y en caso de que se siga insistiendo con la prespecialidad forzada, arbitraria, irresponsable e ilegal, con toda seguridad el lunes hay paro docente, y no sabemos hasta cuándo”.

LOS PLANTEOS DEL GREMIO

Aduns pretende que los docentes reciban un monto económico para compensar parte de los gastos de la virtualidad que debieron afrontar el año pasado, ya sea por el costo de internet, el aumento de la velocidad del servicio, o la mejora de los aparatos como computadoras y celulares. También entienden que debería continuar esa compensación durante 2021, ya que la presencialidad y la virtualidad van a convivir durante un buen tiempo.

Un punto importante que exponen desde el gremio tiene que ver con la parte legal: insisten que, como no se aprobaron los protocolos correspondientes, y no se ha solicitado la autorización a las autoridades sanitarias nacional y provincial para que inicie la presencialidad, los trabajadores no estarían cubiertos por las ART.

En cuanto a la infraestructura de los edificios de las escuelas dependientes de la UNS, el planteo más importante tiene que ver con el estado de las ventanas, y la imposibilidad de la correcta ventilación en algunas aulas.